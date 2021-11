ZDF

Daniel von Busse neuer Sportrechtebeauftragter des ZDF

Daniel von Busse (43) übernimmt ab sofort die Leitung der Stabsstelle Sportrechte im ZDF. Er folgt damit auf den langjährigen Sportrechtebeauftragten Michael Amsinck, der altersbedingt aus dem Amt geschieden ist. Von Busse tritt in seiner neuen Funktion als ZDF-Sportrechtebeauftragter zudem am 1. Januar 2022 in die Geschäftsführung der SportA ein, der gemeinsamen Sportrechteagentur von ARD und ZDF.

ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "Wir freuen uns, dass wir mit Daniel von Busse einen erfahrenen Sportrechte-Manager gewonnen haben, der sich auf einem immer schwieriger werdenden Markt für das ZDF und die SportA kompetent einsetzen wird."

Daniel von Busse: "Ich freue mich sehr auf die herausfordernden Aufgaben beim ZDF und ab Januar 2022 zusätzlich bei der SportA."

Daniel von Busse war seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen für Sport 1 tätig, unter anderem als Leiter Lizenzen und zuletzt als COO Mitglied in der Geschäftsleitung des Senders.

