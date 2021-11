ZDF

Samstag, 13. November 2021, 20.15 Uhr: Die Giovanni Zarrella Show

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!

Giovanni Zarrella präsentiert live aus München die zweite Ausgabe seiner neuen Musik-Show im ZDF mit großem Staraufgebot und internationalen Gästen.

Mit dabei sind unter anderen Michelle, Ben Zucker, Peter Maffay, Max Giesinger, Maite Kelly, Angelo Kelly & Family, Kerstin Ott und die weltweit gefeierte Tanzformation "Lord of the Dance".

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf einen Samstagabend mit vielen Stars, großartiger Musik und emotionalen Live-Momenten freuen. Nicht nur Schlager-Fans kommen voll und ganz auf ihre Kosten, auch internationale Stars und deutsche Pop- und Rockgrößen haben sich angekündigt. Allen voran Peter Maffay, der neben einem Titel aus seinem aktuellen Erfolgsalbum "So weit" auch ein besonderes Duett mit Giovanni vorbereitet hat. Außerdem freut sich Giovanni auf die TV-Premiere von Max Giesinger mit seinem brandneuen Song.

Seit 25 Jahren feiert die Tanzformation "Lord of the Dance" weltweit Erfolge. In der "Giovanni Zarrella Show" wird das Ensemble mit atemberaubenden Tänzen, irischer Folklore und einer effektvollen Bühnenshow das Publikum begeistern. Und natürlich wird auch Gastgeber Giovanni Zarrella wieder sein Allroundtalent als Sänger und Tänzer unter Beweis stellen und gemeinsam mit seinen Gästen und seiner Live-Band für besondere Musik-Momente sorgen, die es nur in der "Giovanni Zarrella Show" gibt.

