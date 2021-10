ZDF

ZDF-Drehstart für die 90. Folge von "Ein starkes Team"

Mainz

In Berlin und Umgebung wird zurzeit die 90. Folge der ZDF-Samstagskrimireihe "Ein starkes Team" mit dem Arbeitstitel "Schulzeit" gedreht. Das "starke Team" Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens) muss per Livestream mitansehen, wie Linetts ehemalige Klassenkameradin Nadia Weihenheim (Hanna Jürgens) ermordet wird. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf. Auch Kommissar Sebastian Klöckner (Matthi Faust), Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Rechtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt) und Sputnik (Jaecki Schwarz) sind wieder mit dabei. In Episodenrollen spielen unter anderen Minh-Khai Phan-Thi, David Rott, Jürgen Heinrich, Hanna Jürgens, Harriet Herbig-Matten, Felix Kruttke und Farba Dieng. Nach dem Buch von Timo Berndt führt Martin Kinkel Regie.

Linetts ehemalige Klassenkameradin Nadia Weihenheim wird am Abend des geplanten Klassentreffens ermordet. Das Opfer wollte die vor Jahren vergrabenen Zeitkapseln der Abiturienten wieder ausgraben, dabei wurde sie offenbar überrascht. Besonders auffällig: Nur eine Zeitkapsel fehlt – und zwar die von Ulrike Zehner, die seit Jahren nach einem Selbstmordversuch im Wachkoma liegt. Im Zuge ihrer Ermittlungen trifft das "starke Team" auf Linetts ehemalige Klassenkameraden, von denen jeder ein Motiv haben könnte, schließlich hatte Nadia aufgrund ihrer arroganten, hochnäsigen und falschen Art viele Feinde – damals wie heute. Aber auch spätere Wegbegleiter von Nadia geraten ins Visier der Ermittler.

"Ein starkes Team" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der UFA Fiction, Produzent ist Simon Müller-Elmau, Producerin ist Vanessa Richter. Die Redaktion im ZDF hat Matthias Pfeifer. Gedreht wird noch bis 15. November 2021. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Im ZDF-Programm ist "Ein starkes Team" am 27. November 2021, 20.15 Uhr, wieder zu sehen. Der Film "Verdammt lang her" steht ab Samstag, 20. November 2021, in der ZDFmediathek zum Abruf.

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/ein-starkes-team

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ein-starkes-team-verdammt-lang-her/

