ZDF

ZDF-Drehstart für Samstagskrimis "Ostfriesenmoor" und "Ostfriesenfeuer"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Basierend auf den gleichnamigen Romanen von Klaus-Peter Wolf werden in Norden, Norddeich, Aurich und Umgebung derzeit die ZDF-Samstagskrimis "Ostfriesenmoor" und "Ostfriesenfeuer" gedreht. Picco von Groote übernimmt die Rolle der eigenwilligen Kommissarin Ann Kathrin Klaasen von Julia Jentsch. Regie führt Marcus O. Rosenmüller

In "Ostfriesenmoor" taucht die Leiche einer jungen Frau im Uplengener Moor auf. Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) fragt sich, warum der Täter sich so wenig Mühe gegeben hat, das Opfer richtig zu versenken. Es scheint fast so, als sollte die Tote gefunden werden. Während das Team in Aurich noch erste Spuren auswertet, werden in der Norder Innenstadt die sechs Monate alten Zwillinge von Urlaubern aus dem Ruhrpott vor der "Schwanen"-Apotheke entführt. Eine fieberhafte Suche nach dem Entführer und dem Mörder des "Mooropfers" beginnt.

Ann Kathrin Klaasen und Frank Weller (Christian Erdmann) haben es geschafft: Im Film "Ostfriesenfeuer" heiraten sie standesamtlich im Norder Teemuseum. Am Morgen nach dem traditionellen Martinsfeuer muss Kripochef Ubbo Heide (Kai Maertens) die beiden aus den Flitterwochen zurückpfeifen, weil der verkaterte Rupert (Barnaby Metschurat) in der noch rauchenden Asche des Feuers die verkohlten Reste einer Leiche entdeckt hat. Spätestens mit dem Auffinden einer weiteren Leiche unter einer Hüpfburg am Strand stecken Klaasen und ihre Kollegen mitten in der Jagd nach einem Serientäter.

In weiteren Rollen spielen Harald Krassnitzer, Katharina Behrens, Liselotte Krieger, Maria Ehrich, Till Wonka, Tanja Schleiff, Patrick von Blume, Marie Schöneburg, Laurids Schürmann, Andreas Euler und andere. Christian Limmer schrieb das Drehbuch zu "Ostfriesenmoor", Marija Erceg ist für das Drehbuch "Ostfriesenfeuer" verantwortlich. Es produziert die Schiwago Film GmbH, Martin Lehwald, Berlin. Die Redaktion im ZDF haben Silvia Lambri und Daniel Blum. Gedreht wird bis zum 12. Dezember 2021. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.

Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 – 66-985180; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ostfrieslandkrimis

Weitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell