ZDF

"aspekte"-Literaturpreis 2021 des ZDF geht an Ariane Koch für "Die Aufdrängung"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Den 42. "aspekte"-Literaturpreis 2021 des ZDF erhält Ariane Koch für ihr Debüt "Die Aufdrängung". Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt: "Ariane Kochs Debütroman "Die Aufdrängung" überzeugt als hochdiffiziles Sprachbild: Eine Frau ringt mit einem ungebetenen, unbekannten, unerklärten Gast und der Projektionsfläche ihrer selbst, die diese Auseinandersetzung ihr eröffnet. In Kochs leichter, präziser und doch traumsicherer Sprache entstehen so Szenen, die – wie im absurdem Theater – erst gar keinen und dann einen gewaltigen Sinn zu ergeben scheinen. Derrida hat, als er von Gastfreundschaft schrieb, festgehalten, die absolute Gastfreundschaft bedeute, sein Zuhause zu öffnen: nicht nur dem Fremden, sondern auch dem Unbekannten, anderen "Statt zu geben" ohne von ihm eine Gegenseitigkeit zu erwarten. Koch variiert diese postmoderne Utopie des 'sich öffnen' dem Unbekannten gegenüber literarisch gekonnt in ihrem beeindruckenden Debüt."

Zur aktuellen Jury des "aspekte"-Literaturpreises gehören Mara Delius (Die Welt), Daniel Fiedler (ZDF), David Hugendick (ZEIT Online), Ludwig Lohmann (Buchhandlung ocelot, Berlin) und Nicola Steiner (Literaturclub, SRF).

Der "aspekte"-Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 42. Mal vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige Erstlingsprosa.

Die Preisverleihung findet auf der Frankfurter Buchmesse statt. Ariane Koch ist am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 11.00 Uhr, beim Blauen Sofa zu Gast (https://dasblauesofa.zdf.de), außerdem wird die Preisträgerin in der "aspekte"-Sendung am Freitag, 22. Oktober 2021, 23.30 Uhr, vorgestellt.

Fotos sind ab Donnerstag, 21. Oktober 2021, 15.00 Uhr, erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspekte

"aspekte"-Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/

"aspekte" in der ZDFmediathek: https://aspekte.zdf.de

"aspekte" bei Twitter: https://twitter.com/ZDFaspekte

Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 70-12108, pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell