ZDF zeigt "Ein starkes Team – Sterben auf Probe"

Mainz (ots)

Kurz bevor der wohlhabende Bernhard Paulsen (Peter Meinhardt) seine Nachlassregelung besprechen kann, bricht er zusammen und stirbt – und das Testament ist verschwunden. Das "starke Team" Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) nimmt die Ermittlungen auf. Die 85. Folge "Sterben auf Probe" der Samstagskrimireihe "Ein starkes Team" zeigt das ZDF am Samstag, 2. Oktober 2021, 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek steht der Film bereits ab Samstag, 25. September 2021, 10.00 Uhr, zur Verfügung. Neben dem "starken Team" sind wieder Kommissar Sebastian Klöckner (Matthi Faust), Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Gerichtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt) und Sputnik (Jaecki Schwarz) mit dabei. In Episodenrollen spielen Leslie Malton, Gerd Silberbauer, Peter Meinhardt, Jan Krauter, Lisa Marie Janke, Theo Trebs, Junis Marlon und Anita Vulesica und andere. Regie führte Johannes Grieser nach dem Drehbuch von Leo P. Ard. Für Otto und Linett wird schnell klar, dass es sich im Fall Paulsen um Mord handelt, und sie sind sich einig, dass eines der Familienmitglieder der Mörder sein muss. Die Spedition Paulsen ist ein Familienunternehmen, das Geschäft führt mittlerweile Sabine (Lisa Marie Janke), die Tochter von Ehefrau Erika (Leslie Malton) aus erster Ehe. Sohn Jens (Jan Krauter) wurde bei der Geschäftsführervergabe nicht bedacht. Den jüngsten Sohn Lukas (Theo Trebs) verwies Vater Bernhard wegen seiner Drogensucht aus der Familienvilla – doch Mutter Erika unterstützte ihn weiterhin heimlich finanziell. Für das starke Team liegt das Motiv für den Mord an Bernhard Paulsen auf der Hand: Habgier. Schließlich geht es um das Erbe. Jedoch entblättern Linett, Otto und Sebastian nach und nach ein Familiendrama, das einen weiteren Toten zur Folge hat. Demütigungen, Unterdrückung, Lügen – jeder von ihnen könnte ein Motiv haben. Wer ist der Mörder? Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 − 2099-1093; Presse-Desk, Telefon: 06131 − 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 − 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einstarkesteam Der Film steht im ZDF-Presseportal für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung. Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ein-starkes-team-sterben-auf-probe/ Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/kbf/ "Ein starkes Team" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/ein-starkes-team

