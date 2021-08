ZDF

Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Mauerbaus live im ZDF

Das ZDF übertragt live aus Berlin am Freitag, 13. August 2021, von 9.50 bis 11.30 Uhr, die zentrale Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Mauerbaus. Die Reden vor der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße halten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller. Die Zeitzeuginnen Renate Werwigk-Schneider und Brigitta Heinrich kommen ebenfalls zu Wort. Eine Kranzniederlegung vor der Gedenkstätte Berliner Mauer ist für 11.15 Uhr geplant. Die Live-Übertragung im ZDF moderiert Linda Kierstan, die Zeitzeugin Elke Rosin im Gespräch hat. Am 13. August 1961 begann die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer – Sicherheitsleute riegelten die Sektorengrenze ab, Stacheldraht wurde gezogen, Barrikaden errichtet. Damit war der Übergang von Ost nach West gesperrt und Berlin in zwei Hälften geteilt. Die Mauer wurde zum Symbol für den Kalten Krieg – zwischen 1961 und 1989 kamen mindestens 140 Menschen allein an der Berliner Mauer zu Tode. Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung ist ab 11.30 Uhr im ZDF die Dokumentation "Grenzgänger – Spurensuche am ehemaligen Todesstreifen" erneut zu sehen, die erstmals am 3. Oktober 2019 gesendet wurde. Darin erkunden 30 Jahre nach dem Mauerfall die beiden ZDF-Korrespondenten Peter Kunz und Andreas Postel, der eine aus dem Westen, der andere aus dem Osten, die 1400 Kilometer lange, früher schwer bewachte innerdeutsche Grenze, die seit der Grenzöffnung "Grünes Band" heißt. Bereits am Mittwoch, 11. August 2021, 0.55 Uhr, sendet das ZDF noch einmal die Dokumentation "Am Todesstreifen – DDR-Grenzer erzählen" von ZDF-Autor Christhard Läpple, die am 13. September 2020 in ZDFinfo erstmals zu sehen war und in der ZDFmediathek zur Verfügung steht. Dort ist auch bereits die neue ZDF-Dokumentation "Ein Tag im August – Mauerbau '61" zu sehen, die am Dienstag, 10. August 2021, 20.15 Uhr, auf dem ZDF-Programm steht. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/eintagimaugust Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ein-tag-im-august-mauerbau-61/ "Am Todesstreifen – DDR-Grenzer erzählen" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/HVq/ "Ein Tag im August – Mauerbau '61" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/fOg/ ZDFheute in der ZDFmediathek: https://zdfheute.de https://twitter.com/ZDFpresse

