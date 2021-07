ZDF

Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Sonntag, 25. Juli 2021, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Diesmal dürfen die Zuschauer*innen sich auf ein buntes Live-Unterhaltungsprogramm mit vielen Künstler*innen freuen. Gäste: Vincent Gross & Emilija, Oli. P, Anna-Maria Zimmermann & Lorenz Büffel, Menderes, Paulina Wagner, Ricky Reason und andere. Sonntag, 22. August 2021, 09.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Jeder Tag hat eine Zukunft Aus der Lutherkirche Montabaur In Montabaur geht eine Ära zu Ende: Die Lutherkirche müsste dringend saniert werden. Jetzt wird sie an einen privaten Investor verkauft und soll abgerissen werden. Die stark sanierungsbedürftige Lutherkirche stammt aus dem Jahr 1967. Damals war sie insbesondere für die in Montabaur stationierten Bundeswehrsoldaten bestimmt. Auch für die jetzige Gemeinde ändert sich viel. Es heißt Abschiednehmen und sich neu ausrichten. Abschied ist ein Prozess. Und am Ende steht etwas Neues. Dankbarkeit und Schmerz liegen nah beieinander. Dazu kommt die Vorfreude auf die Zukunft, in die sich Christinnen und Christen von Gott begleitet fühlen. Der Fernsehgottesdienst greift diesen Prozess auf und blickt darüber hinaus. "Jeder Tag hat eine Zukunft" ist der Titel, der nicht nach Schluss-, sondern nach Doppelpunkt klingt. Den Gottesdienst leiten Pfarrerin Anne Pollmächer und Pfarrerin Monika Christ. Die Musik kommt von der Kantorin Eva Maria Mombrei, dem Westerwälder Pianisten Peter Bongard sowie den Vokalisten Benjamin Gail und Kamilla Stubenrauch.Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.) Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

