Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 22. Juli 2021, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert Steven Gätjen und Daniel Schröckert sprechen über den oscarprämierten Kino-Neustart "Der Rausch" von Thomas Vinterberg, der vier Freunde in ein ausgefallenes Selbstexperiment schickt. Danach dürfen sich Silke Schröckert und Anne Wernicke, beide bekennende Fans von "Bambi", "Arielle", "Vaiana" & Co., in einem Disney-Quiz messen. Die Fragen stellt Daniel Schröckert, der im Zweifelsfall auch als möglichst weiser Schiedsrichter agieren muss. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

