ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/21

Mainz (ots)

Woche 29/21 So., 18.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.55 ZDF.reportage (HD/UT) Die Hochwasser-Katastrophe – Gemeinsam gegen die Flut Film von Gert Anhalt Deutschland 2021 ("ZDF.reportage: Große Freiheit Wohnmobil" entfällt.) _______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Die Hochwasser-Katastrophe – Gemeinsam gegen die Flut Film von Gert Anhalt (von 17.55 Uhr) Deutschland 2021 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Große Freiheit Wohnmobil" entfällt.) Woche 30/21 So., 25.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 sonntags (HD/UT) Entdeckungen in der Natur Moderation: Michael Sahr Deutschland 2021 ("sonntags: Leben am Meer" entfällt.) Woche 34/21 Mo., 23.8. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: 7.00 - 9.00 Dunja Hayali, Mitri Sirin (Ergänzung bitte auch für Di., 24.8. bis Fr., 27.8.2021 beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell