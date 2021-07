ZDF

"Queens of Comedy" – die neue Sketch-Comedy im ZDF

Die "Queens of Comedy" – das sind Caroline Frier, Cordula Stratmann, Ina Paule Klink, Annette Frier, Diana Amft, Joyce Ilg, Maria Clara Groppler und andere. In der sechsteiligen Sketch-Comedy ab Freitag, 16. Juli 2021, 22.30 Uhr im ZDF, feiern sie die unterschiedlichsten Frauentypen in allen Lebenssituationen und liefern einen weiblichen Blick auf Zeitgeist und Zeitgeschehen. Regie führte Suki Maria Roessel. Alle Folgen sind ab Freitag, 16. Juli 2021, in der ZDFmediathek verfügbar.

Egal, ob sie in die Rolle der gestressten Helikoptermama schlüpfen, als verpeilte Kommissarin mit sehr fragwürdigen Methoden ermitteln oder sich als Auftragskillerinnen über die banalen Dinge des Lebens streiten. Es werden Formate und Genres parodiert, nie gesehene Figuren etabliert und lustige Geschichten aus weiblicher Perspektive erzählt – mal politisch relevant, mal einfach nur abgedreht.

Comediennes und Schauspielerinnen, darunter auch Gisela Schneeberger, Gisa Flake, Dela Dabulamanzi, Ariane Müller und Julia Gámez Martin (von der Band Suchtpotenzial), spielen die wiederkehrenden Figuren. Männliche Nebendarsteller sind Edin Hasanovic, Henning Baum, Moritz Führmann, Phil Laude und andere.

