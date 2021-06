ZDF

Neues funk-Format "Parshad" vereint Comedy mit sozialkritischen Messages

Comedienne Parshad sieht die Welt lustig, wild und anders – aber stets mit einem kritischen Blick auf die Gesellschaft und deren Verhaltensmuster. Mit natürlicher Coolness trifft die Comedy der jungen Frankfurterin den Zeitgeist ihrer Generation. Das nach ihr benannte funk-Format "Parshad" startet am Sonntag, 20. Juni 2021, 18.00 Uhr, im funk-Netzwerk. Es gibt nicht nur einen neuen Beitrag pro Woche auf funk.net und YouTube, sondern dienstags auch eine Folge des Podcasts "Frühlife-Crisis mit Parshad". Trends und popkulturelle Themen gepaart mit unkonventioneller Comedy – aus diesem Mix erstellt Parshad Inhalte für ihre Community. Dabei kommen natürlich auch Themen wie Selbstbewusstsein, Aufklärung und Frauenpower nicht zu kurz. Auf unterhaltsame Weise widmet sich Parshad sozialkritischen Messages, mit denen sie die Verhaltensmuster der jungen Generation kritisiert. Ob Liebesleben, Alltag, peinliche Situationen, traurige Geschehnisse, Familiengeschichten oder Tragödien – all das zeigt Parshad aus ihrem persönlichen Blickwinkel. Parshad Esmaeili liebt und lebt Unterhaltung. Auf Instagram konnte sie sich mit ihrem erfolgreichen Comedy-Kanal innerhalb kurzer Zeit eine eigene Community aufbauen. Sie schrieb ihre ersten Stand-up-Texte und performte auf diversen Open-Mic-Bühnen. 2019 gewann Parshad den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Comedy". Das Comedy-Format "Parshad" wird im Auftrag des ZDF von 1TAKE FILMS für funk produziert. Die Redaktion haben Moritz Luppold (funk) und Johanna Hoppe (ZDF). Kontakt: funk-Presse-Team, Telefon: 0170 − 9177990, presse@funk.net Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/parshad "Parshad" auf YouTube: https://youtube.com/channel/UC1SiZtRQ4_9yZKu-fMb3Otg/featured "Parshad" auf Spotify: https://open.spotify.com/show/0OwVgUsgpScsUpRaFN02q4 Presseseite funk: http://presse.funk.net https://twitter.com/ZDFpresse

