Strom aus der Nachbarschaft bei "plan b" im ZDF

Nirgendwo in Europa ist Strom so teuer wie in Deutschland. Corona und Homeoffice treiben die Stromkosten zusätzlich in die Höhe. Und der Stromverbrauch ist zudem oft intransparent. Der Umstieg von Kohle- und Atomkraft auf regenerative Energie liefert kreative Ideen, die nicht nur auf nachhaltige und regionale Stromquellen setzen, sondern auch günstige Preise versprechen. Darüber berichtet "plan b" am Samstag, 15. Mai 2021, 17.35 Uhr im ZDF - in "Sparsam und sauber - Strom aus der Nachbarschaft". Der Film von Conny Schulze steht bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Wie "Strom aus der Nachbarschaft" funktioniert, zeigen Energiegenossenschaften wie die HEG in Heidelberg. Wer will, kann dort für 100 Euro Mitglied werden, in erneuerbare Energien investieren und gleich doppelt profitieren: von günstigem Sonnenstrom und den Gewinnen, die mit überschüssiger Energie erzielt werden.

Nach diesem Motto arbeitet auch das Start-up eFriends in Österreich - das Konzept heißt Sharing Technology. Es soll diejenigen, die Strom erzeugen, mit denen zusammenbringen, die welchen brauchen. Familie Weber baut zum Beispiel auf dem Dach ihres Weinguts eine große Solaranlage, kann die Kosten dafür aber nicht allein tragen. Familie Poller aus dem Nachbarort wiederum braucht Strom und das Start-up eFriends macht daraus eine Win-win-Situation: Für eine einmalige Investition erhalten Pollers sechs Jahre lang kostenlos Strom und danach zu einem Preis, der weniger als die Hälfte des üblichen Marktpreises beträgt. Die Investition bekommen sie zudem noch in Form von Weingutscheinen zurück. Durch die eFriends-Watch sind beide Seiten in Echtzeit miteinander verbunden. Diese Uhr zeigt Familie Poller an, wann ihre Stromfreunde kostenlose Energie für sie erzeugen und wann diese dann gezielt genutzt werden kann.

Einzigartig und smart ist auch das Stromspar-Konzept der EnergieRevolte aus Düren - es funktioniert mit Prepaid-Strom. Ein monatlich buchbares Budget hilft, Verbrauch und Kosten im Griff zu behalten und Sperrungen zu vermeiden, während die zugehörige App viertelstündlich den aktuellen Verbrauch zeigt.

