ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 1. April 2021

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 1. April 2021, 19.20 Uhr ZDF spezial Corona-Krise - welche Regeln gelten an Ostern? Die Ostertage stehen vor der Tür, und die Corona-Regeln in den einzelnen Bundesländern unterscheiden sich zum Teil erheblich. Viele Bürger in Deutschland sind verunsichert, was an den Feiertagen nun gilt und was nicht. Zudem ist die Sehnsucht groß nach Urlaub, Erholung, Abstand. Doch unbeschwert reisen geht in diesen Zeiten nicht. Für Reiserückkehrer gilt zum Beispiel eine Testpflicht. Wie fühlen sich Reisende, und wie geht Urlaub in dieser Pandemie? Darüber informiert der ZDF-Rechtsexperte Felix Zimmermann in der Sendung.

