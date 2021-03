ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 20. März 2021, 12.00 Uhr Menschen - das Magazin Keine Zeit zu warten! Moderation: Sandra Olbrich Nico Schumann lebt mit Duchenne-Muskeldystrophie. Er besitzt kaum noch Muskelkraft. Er müsste zu den Ersten gehören, die gegen COVID-19 geimpft werden. Aber da gibt es ein Problem. Vor allem junge Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf tauchten in der Impfverordnung bisher nicht auf. Dagegen hat sich Nico Schumann nun gewehrt. Mit seiner Erkrankung wäre eine Infektion mit dem Virus der sichere Tod. Jeder Tag zählt. Viele Menschen mit Behinderung, die selbstbestimmt in ihren eigenen Wohnungen leben, mussten während der Corona-Pandemie auf ihre besonders lebensgefährliche Situation selbst aufmerksam machen. Das von ihnen meist selbst angestellte Pflegepersonal ist zu großen Teilen noch nicht geimpft. Eine Impfung der Menschen mit Behinderung ist daher der einzig wirksame Schutz vor Infektion. Samstag, 20. März 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Dritte Welle rollt - Schon wieder kein Osterurlaub? Durchgeimpfte Pflegeheime - Zurück zur Normalität? Hotspot Thüringen - Unterwegs mit dem Schnelltestbus Hammer der Woche - Abrechnungspanne kostet Millionen Samstag, 20. März 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: Andreas Luthe, Union Berlin Fußball-Bundesliga, 26. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - Bor. M'gladbach Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1. FC Köln - Bor. Dortmund Eintr. Frankfurt - Union Berlin Bayern München - VfB Stuttgart Bielefeld - RB Leipzig Fußball: Zweite Liga, 26. Spieltag Hamburger SV - 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue - SV Sandhausen Braunschweig - Darmstadt 98 Wintersport Highlights des Tages Sonntag, 21. März 2021, 9.03 Uhr sonntags Überleben im Netz - Alltag mit Smartphone Moderation: Andrea Ballschuh Das Smartphone hat alles verändert - Millionen arbeiten regelmäßig im Homeoffice, die Kinder werden am Tablet unterrichtet, und Freundetreffen geht häufig nur noch per Video-App. Die Bildschirmzeiten explodieren, liegen im Schnitt bei mehr als fünf Stunden pro Tag. Eltern verzweifeln, weil sie nicht mehr kontrollieren können, was ihre Kinder wann schauen. Viele nutzen ihr Smartphone kreativ, andere erleben Hass und Mobbing im Netz. Das ZDF-Magazin "sonntags" begleitet mitten in der Corona-Pandemie eine Familie und fragt nach ihrer Smartphone-Nutzung. Darüber hinaus berichtet die Sendung über Menschen, die erfolgreich Apps entwickeln. In Schwerte trifft "sonntags" einen 16-jährigen Schüler, der bundesweit erfolgreich gegen Cybermobbing im Netz kämpft, nachdem er selbst erleben musste, was das bedeutet. Und überrascht haben Steffi und Ellen Radtke, zwei Pfarrerinnen, die verheiratet sind und per YouTube in ihrem Video-Blog "Anders Amen" sehr unterhaltsam darüber reden, was es bedeutet, als queeres Paar mit Kind auf einem Dorf in der Nähe von Hannover zu leben und zu arbeiten. Sonntag, 21. März 2021, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Handball: Bundesliga, 22. Spieltag SC Magdeburg - Füchse Berlin Spitzensportler und soziale Medien Wie Athletinnen und Athleten diese nutzen Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 26. Spieltag Biathlon: Weltcup-Finale in Oslo Saison-Rückblick Sport und Medizin: Biomechanik Aktuelle Reportage

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell