Freitag, 12. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Tankred Stöbe, Mediziner und Buchautor Reisen 2021 - Tipps vom Reiserechtsexperten Online-Weinprobe - Wie das geht und was es bringt Kartoffelkrapfen - Mario Kotaska kocht vegetarisch Riss im Trommelfell - Diagnose und Therapie Freitag, 12. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Corona-Schnelltests in Flensburg - "Freitesten" für ein normales Leben? Expedition Deutschland: Oschersleben - Frühlingsstart im Schrebergarten Die Renovier-Azubis (5) - Aufräumen im Waschkeller Freitag, 12. März 2021, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié Was kann Künstliche Intelligenz? - Eine Reportage "Dave" - KI im Science-Fiction - Roman von Raphaela Edelbauer Was darf Künstliche Intelligenz? - Gespräch mit Markus Gabriel Daniel Kehlmann und KI - Schreiben mit Algorithmen Kunst und Künstliche Intelligenz - Grenzen der Kreativität Die Band Mouse on Mars, Neues Album: "AAI"

