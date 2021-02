ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 24. Februar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Harald Krassnitzer, Schauspieler Illegale Welpen aus dem Ausland - Infos von Tierschützerin Sina Hanke Brettspiel-Tisch selbst gemacht - Tipps von Mick Wewers Abitur in der Corona-Krise - Reihe: "Alles anders" Hackfleisch-Muffins mit Paprika - Kochen mit Armin Roßmeier Mittwoch, 24. Februar 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Corona-Ansteckungsgefahr - Wo gefährlich, wo ungefährlich? Expedition: Berlin-Waidmannslust - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Marions Gerstensalat Mittwoch, 24. Februar 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Volkmarsen - ein Jahr danach - Anschlag auf dem Karnevalsumzug Mittwoch, 24. Februar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Mimi Fiedler und die Liebe - Gespräch über ihr neues Buch Vorschau auf die Golden Globes - Große Hollywood-Gala am Wochenende Mittwoch, 24. Februar 2021, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Reise durch Österreichs Sperrbezirk - Typisch Tirol Comeback der Taliban - Wer hat die Macht in Afghanistan? Die Rückkehr der Koalabären - Australien nach der Apokalypse Sorglos auf Sansibar - Wie der Tourismus trotz Corona boomt

