ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 9. Januar 2021

MainzMainz (ots)

Samstag, 9. Januar 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Union Berlin Fußball-Bundesliga, 15. Spieltag Topspiel: RB Leipzig - Bor. Dortmund 1. FSV Mainz 05 - Eintr. Frankfurt FC Schalke 04 - Hoffenheim Union Berlin - VfL Wolfsburg SC Freiburg - 1. FC Köln Bayer Leverkusen - Werder Bremen Bor. M'gladbach - Bayern München Fußball: Zweite Liga, 15. Spieltag VfL Osnabrück - Würzburger Kickers FC St. Pauli - Holstein Kiel 1. FC Nürnberg - Hamburger SV Wintersport Highlights des Tages Sonntag, 10. Januar 2021, 9.03 Uhr sonntags Durchalten in der Krise Moderation: Andrea Ballschuh Die Corona-Pandemie ist eine Zumutung und stürzt viele Menschen in eine tiefe Krise. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Chance, die Frage nach einem zufriedenen Leben neu zu beantworten. "sonntags" berichtet über Menschen, deren Leben durch Corona radikal verändert wurde und die sich trotzdem nicht unterkriegen lassen und durchhalten. Zu Wort kommt der Leipziger Hochschullehrer Hannes Zacher, der das Thema "Glück in der Corona-Krise" untersucht hat. Der "Glücksforscher" gibt Tipps, wie man Zeiten wie diese aktiv bewältigen kann. In der Sendung geht es ferner um Menschen, die das "Winter-Schwimmen" entdeckt haben oder die sich mit ihrer Modelleisenbahn den Traum von einer kleinen heilen Welt im Maßstab 1:87 erfüllen. Ein weiterer Bericht zeigt die Herausforderungen, vor denen die Kirchen stehen - eine Pfarrerin schildert, wie sehr die Corona-Krise und die Digitalisierung des Alltags die Kirchenentwicklung vorantreiben wird.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell