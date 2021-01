ZDF

Freitag, 8. Januar 2021

Freitag, 8. Januar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Birte Hanusrichter, Schauspielerin Was ändert sich 2021 für Verbraucher? - Tipps rund um Finanzen, Verkehr & Co. Kinderarmut in Deutschland - Ausgegrenzt und abgehängt Leber-Lebendspende - Nur ein Teil der Leber wird entnommen Indoor-Grünpflanzen - Tipps von Elmar Mai Reuben-Sandwich - Kochen mit Mario Kotaska Freitag, 8. Januar 2021, 17.10 Uhr hallo Deutschland Moderation: Lissy Ishag Auszeit: Rostock - Unterwegs in der Hansestadt Freitag, 8. Januar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Saskia Vester bei der Arbeit - Die Schauspielerin am Filmset Gal Gadot ist "Wonder Woman" - Porträt der Schauspielerin

