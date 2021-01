ZDF

Biathlon, Vierschanzentournee und Handball live im ZDF

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Mit einem starken Programm startet das ZDF ins Sportjahr 2021: Zu den Höhepunkten von "ZDF SPORTextra" zählen in der Woche von Dienstag, 5., bis Sonntag, 10. Januar 2021, der Biathlon-Weltcup in Oberhof, das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen sowie das EM-Qualifikationsspiel der DHB-Auswahl gegen Österreich. Dazu kommen die Ski-alpin-Wettbewerbe von Zagreb, Adelboden und St. Anton, die Tour de Ski in Toblach und Val di Fiemme sowie der Weltcup der Rodlerinnen und Rodler in Sigulda und die Bob- und Skeleton-Europameisterschaften in Winterberg.

In der Handball-EM-Qualifikation trifft Deutschland am Mittwoch, 6. Januar 2021, 13.30 Uhr, in Graz auf Österreich. Das Spiel kommentiert Gari Paubandt zusammen mit Markus Baur. Für Moderation und Analyse stehen Yorck Polus und ZDF-Experte Sören Christophersen bereit. Die DHB-Auswahl spielt in der EM-Gruppe 2 gegen Bosnien-Herzegowina, Estland und Österreich. Die Qualifikation ist nicht nur im Hinblick auf die Teilnahme an der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei von Bedeutung. Wenige Tage vor der Handball-WM in Ägypten (live im ZDF) stellt die Begegnung auch einen wichtigen Formtest für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason dar.

Die ZDF-Sportwoche in der Übersicht:

Dienstag, 5. Januar 2021: 16.00 bis 17.45 Uhr : Tour de Ski Toblach/Italien; Qualifikation Vierschanzentournee Bischofshofen Mittwoch, 6. Januar 2021 13.30 Uhr bis 18.55 Uhr : Handball-EM-Qualifikation Österreich-Deutschland, Graz; Langlauf Tour de Ski, Toblach/Italien; Ski alpin Slalom Männer, Zagreb/Kroatien; Skispringen Finale Vierschanzentournee Bischofshofen/Österreich Freitag, 8. Januar 2021 11.20 Uhr bis 17.00 Uhr : Biathlon-Weltcup Oberhof: Sprint Frauen und Männer, Ski alpin Riesenslalom Männer, Adelboden/Schweiz; Tour de Ski Massenstart Frauen und Männer, Val die Fiemme/Italien; Skeleton Weltcup und EM, Winterberg ZDF-Livestream : 10.15 Uhr Riesenslalom Männer, Adelboden / 16.15 Uhr Skispringen Weltcup Titisee-Neustadt Samstag, 9. Januar 2021 10.05 Uhr bis 18.05 Uhr : Biathlon-Weltcup Oberhof: Verfolgung Frauen und Männer, Ski alpin, Adelboden/Schweiz und St. Anton/Österreich; Tour de Ski Frauen und Männer, Val die Fiemme/Italien; Rodel-Weltcup Sigulda/Lettland; Skispringen Weltcup Titisee-Neustadt, Bob Weltcup und EM, Winterberg Sonntag, 10. Januar 2021 10.15 Uhr bis 18.25 Uhr : Biathlon-Weltcup Oberhof: Mixed- und Single-Mixed-Staffel, Ski alpin, Adelboden/Schweiz und St. Anton/Österreich; Tour de Ski Final Climb Frauen und Männer, Val die Fiemme/Italien; Bob Weltcup und EM, Winterberg; Rodel-Weltcup Sigulda/Lettland; Skispringen Weltcup Titisee-Neustadt

Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport

Pressemappe "Wintersportsaison 2020/2021 im ZDF": https://kurz.zdf.de/VHHYd/

Pressemappe "Die Handball-WM 2021 im ZDF": https://kurz.zdf.de/RfT/

https://zdfsport.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell