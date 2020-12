ZDF

Samstag, 9. Januar 2021, 6.25 Uhr

PUR+

6 Jahre Urlaub - Jetzt endlich wieder Schule!

Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer

Mit der Familie jahrelang über die Weltmeere segeln - ein Traum! Aber: Keine Freunde, immer nur auf dem engen Boot - Saskia hat genug davon. Sie will zurück in ein normales Leben, an Land.

Für Saskia, ihre fünf Geschwister und die Eltern geht es zurück nach Hause in die Schweiz. Doch nicht alle Kinder wollen in die Schule. Es wartet die nächste Herausforderung: Die Familie zieht nach Georgien.

"PUR+" begleitet Saskia und ihre Familie vom Abenteuer Segelschiff zurück ins "normale" Leben. Werden sie in Georgien glücklich? Werden sie neue Freunde finden? Und vor allem: Wie klappt der (Wieder-)Einstieg in die Schule?

