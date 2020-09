Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw)

Think Lab Ideathon: Nachhaltigen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft mitgestalten

Virtueller Ideenworkshop vom 9. bis 11. Oktober

Berlin (ots)

Studierende, Promovierende und Young Professionals aller Fachrichtungen können beim Think Lab Ideathon vom 9. bis 11. Oktober kreative Ideen für einen nachhaltigen Wandel unserer Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln. Vier Themenfelder werden in virtuellen Teams bearbeitet: Energieversorgung, Mobilität, Wohnen sowie Ökonomie und Systemwandel. Experten unterstützen die Teilnehmenden bei der Entwicklung innovativer Lösungsansätze. Im Anschluss werden sechs Teams ausgewählt, die mit einer finanziellen Unterstützung von 7.500 Euro ihre Projektideen umsetzen. Dazu gibt es Workshops und eine individuelle Betreuung. Veranstaltet wird der Ideathon vom Think Lab 2.0, einer gemeinsamen Initiative der innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Anmeldung bis zum 1. Oktober unter https://thinklabideathon.de/. Dort können bereits jetzt Ideen ausgetauscht werden.

