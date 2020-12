ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz

Samstag, 19. Dezember 2020, 12.20 Uhr Menschen - das Magazin Gutes tun Moderation: Sandra Olbrich "Gutes tun" in Corona heißt, sich auch um diejenigen zu kümmern, die es in der Krise besonders schwer haben. So auch Familien in Not oder obdachlose Menschen. Das Projekt "Housing First" der Stadt Trier bringt gemeinsam mit der Caritas Obdachlose in Wohnungen unter. Langfristig sollen sie ein Mietverhältnis und eine geregelte Arbeit bekommen. Die "Lebenshilfe Bamberg" schult Assistenten, die die Familien unterstützen. Samstag, 19. Dezember 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Einsam unterm Tannenbaum? - Wie Corona die Festtage bestimmt Schutz für die Ältesten - Wie Altenheime das Virus bekämpfen Ski und Rodel abgesagt - Die Wintersportorte sind stillgelegt Hammer der Woche - Die Pannenschanze von Hinterzarten Samstag, 19. Dezember 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: Johannes Bitter, Torwart Handball-Nationalmannschaft Fußball-Bundesliga, 13. Spieltag Topspiel: Bayer Leverkusen - Bayern München FC Augsburg - Eintr. Frankfurt 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen FC Schalke 04 - Bielefeld Bor. M'gladbach - Hoffenheim RB Leipzig - 1. FC Köln Union Berlin - Bor. Dortmund (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 13. Spieltag Darmstadt 98 - Würzburger Kickers VfL Osnabrück - SC Paderborn Braunschweig - Greuther Fürth Wintersport Zusammenfassungen Sonntag, 20. Dezember 2020, 9.03 Uhr sonntags Weihnachten nostalgisch Moderation: Andrea Ballschuh Weihnachten ist das emotionalste Fest in Deutschland. Ältere Menschen erinnern sich an die Zeiten vor der massiven Kommerzialisierung, als das öffentliche Leben über die Feiertage ruhte. Im Jahr 2020 wird alles völlig anders sein. Nicht nur die Folgen von Corona verändern das Fest, schon heute ist abzusehen, dass auch die Gottesdienste oft nur im Freien stattfinden können. "sonntags" erkundet vor den Feiertagen, warum Weihnachten ganz besonders ist. Vier Tage vor Heiligabend zeigt die Sendung, wie sich Ältere an den Heiligabend in ihrer Kindheit erinnern, was es bedeutete, das Fest in der DDR mit sogenannten Jahresendfiguren zu feiern, und wie an die Geburt Jesu in diesem Jahr in Jerusalem erinnert wird.

