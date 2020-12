ZDF

ZDF-Samstagskrimi: "Das Quartett - Das Mörderhaus"

Zweiter Fall mit Anja Kling

MainzMainz (ots)

Zwei Tote in einem Leipziger Altbau stellen "Das Quartett" vor viele Rätsel. Streitereien, Lügen, Heimlichkeiten - jeder Bewohner des Mehrparteienhauses ist plötzlich verdächtig. Am Samstag, 12. Dezember 2020, um 20.15 Uhr zeigt das ZDF den zweiten Film der Samstagkrimireihe mit dem Titel "Das Quartett - Das Mörderhaus"; in der ZDFmediathek ist der Film ab Freitag, 11. Dezember 2020, 10.00 Uhr, verfügbar. In den Hauptrollen sind Anja Kling, Annika Blendl, Shenja Lacher und Anton Spieker zu sehen. In weiteren Rollen spielen unter anderen Johann von Bülow, Robert Stadlober, Martin Brambach, Johanna Gastdorf und Bernd Michael Lade. Das Drehbuch schrieb das Autorenduo Friedrich Ani und Ina Jung; Vivian Naefe führt Regie.

Antje Engel wird erschlagen im Keller eines Leipziger Altbaus aufgefunden, während ihr Nachbar Hannes Glöckl fast zeitgleich an einer Vergiftung stirbt. Kann das Zufall sein? Oder haben die beiden Tode etwas miteinander zu tun? Schnell wird Bernd Siebert (Martin Brambach), der Lebensgefährte von Antje Engel, zum Hauptverdächtigen. Die beiden stritten sich unentwegt. Hannes Glöckl starb womöglich an einer Kohlenmonoxidvergiftung, da er offenbar seinen Grill in der Wohnung auskühlen ließ. Auch Hausbesitzer Alexander Rotte (Johann von Bülow) gerät ins Visier der Ermittlungen, als das Team von Lehrerin Heidi Drechsler (Johanna Gastdorf) erfährt, dass er starken Druck auf die Bewohner ausübt, auszuziehen. Fast jeder in der verschrobenen Hausgemeinschaft hätte auch ein Mordmotiv. Je intensiver das vierköpfige Ermittlerteam der Leipziger Mordkommission in den eigenwilligen Mikrokosmos eintaucht, desto komplexer entwickelt sich der Fall.

Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasquartett.

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/O3P/

https://twitter.com/ZDFpresse

