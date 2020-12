ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/20

MainzMainz (ots)

Woche 49/20

Fr., 4.12.

Bitte Beginnzeitkorekturen ab 23.30 Uhr beachten:

23.30 Das Literarische Quartett

Bitte Ergänzung beachten: Untertitel

0.25 heute journal update (VPS 0.30)

0.40 neoriginal (VPS 0.45)

Greyzone - No Way Out

1.25 Monk (VPS 1.30)

2.05 Monk (VPS 2.10)

2.45 SOKO Leipzig (VPS 2.50)

3.30 Die Chefin (VPS 3.35)

4.30 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.35)

5.15- hallo deutschland (VPS 5.20)

5.35

Woche 51/20

Mo., 14.12.

Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:

1.25 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.24/HD)

1.30 Friesland - Krabbenkrieg (VPS 1.25)

3.00 Bares für Rares (VPS 2.55)

3.55 Der Froschkönig (VPS 3.50)

5.25- zdf.formstark (VPS 5.20)

5.30

Di., 15.12.

Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:

0.15 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.14/HD)

0.20 Zwischen zwei Leben (VPS 0.15)

2.00 Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka (VPS 1.55)

3.30 Masters of Sex (VPS 3.25)

4.25 WISO (VPS 4.20)

5.10- hallo deutschland (VPS 5.05)

5.30

Mi., 16.12.

Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:

1.30 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.29/HD)

1.35 ZDFzeit (VPS 1.30)

Früher war alles besser! Oder?

2.20 auslandsjournal (VPS 2.15)

2.50 ZDFzoom (VPS 2.45)

Am Puls Deutschlands

3.20 Frontal 21-Dokumentation (VPS 3.15)

Fake mit 5 Sternen

4.05 Dauerstress statt Ruhestand - Reicht die Rente? (VPS 4.00)

4.50 Erlebnis Baltikum (VPS 4.45)

5.20- Leute heute (HD/UT)

5.30 (von 17.45 Uhr)

Deutschland 2020

(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

Do., 17.12.

Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:

0.55 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.54/HD)

1.00 Heldt (VPS 0.55)

1.45 Friesland - Der Blaue Jan (VPS 1.40)

3.15 SOKO Stuttgart (VPS 3.10)

4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.55)

(Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. "zdf.formstark" entfällt.)

Woche 01/21

So., 3.1.

14.05 Neu

Bares für Rares - Händlerstücke

Bitte Ergänzung beachten: Untertitel

Mi., 6.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.15 Balkan-Style - Durch Europas wilden Südosten (HD/UT)

Von der Quelle der Save bis zur Bucht von Kotor

Film von Britta Hilpert

Deutschland 2021

----------------------

Bitte neuen Ausdruck beachten:

3.15 Balkan-Style - Durch Europas wilden Südosten (HD/UT)

Von der Quelle der Save bis zur Bucht von Kotor

Film von Britta Hilpert

(von 22.15 Uhr)

Deutschland 2021

Do., 7.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.15 Balkan-Style - Durch Europas wilden Südosten (HD/UT)

Von den Gipfeln Albaniens bis ins Donau-Delta

Film von Wolf-Christian Ulrich

Deutschland 2021

------------------------

Bitte neuen Ausdruck beachten:

0.40 Balkan-Style - Durch Europas wilden Südosten (HD/UT)

Von den Gipfeln Albaniens bis ins Donau-Delta

Film von Wolf-Christian Ulrich

(von 22.15 Uhr)

Deutschland 2021

