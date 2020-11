ZDF

Deutscher Zukunftspreis 2020 im ZDF und in der ZDFmediathek

Mainz (ots)

Für den Deutschen Zukunftspreis 2020 sind drei Teams für ihre Arbeiten nominiert, die auf exzellenten Forschungen aufbauen und ihren wirtschaftlichen Erfolg bereits unter Beweis gestellt haben. Das ZDF überträgt am Mittwoch, 25. November 2020, 22.45 Uhr, die Verleihung des Preises für Technik und Innovation, den der Bundespräsident vergibt. In der ZDFmediathek ist die Veranstaltung ab 18.00 Uhr zu sehen.

Die drei nominierten Teams kommen in diesem Jahr aus Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Ihre Arbeiten werden im ZDF in Filmbeiträgen und Interviews vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die Auszeichnung an das Siegerteam. Als Moderator ist "Terra X"-Mann Dirk Steffens im Einsatz. Zu Gast ist Professorin Helga Rübsamen-Schaeff, Virologin und Gründungs-Geschäftsführerin eines Pharmaunternehmens, die 2018 Preisträgerin des Deutschen Zukunftspreises war.

Die nominierten Arbeiten 2020 beschäftigen sich mit folgenden Themen:

"EUV-Lithographie - neues Licht für das digitale Zeitalter"

Das Team (Dr. rer. nat. Peter Kürz; Carl Zeiss SMT GmbH, Oberkochen / Dr. rer. nat. Michael Kösters; TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing GmbH, Ditzingen / Dr. rer. nat. Sergiy Yulin; Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena) hat eine neue Fertigungstechnik für Mikrochips unter Einsatz von ultraviolettem Licht mit extrem kurzer Wellenlänge entwickelt. Das Plasma der eingesetzten Lichtquelle wird dabei fast 40-mal heißer als die Oberfläche der Sonne. Hiermit lassen sich Mikrochips herstellen, die besonders leistungsfähig, energieeffizient und kostengünstig sind.

"Robotisches Visualisierungssystem - Effizienz für die Mikrochirurgie"

Das Team (Prof. Dr. med. Andreas Raabe; Inselspital Bern - Universitätsklinik für Neurochirurgie, Bern / Dr.-Ing. Michelangelo Masini; Carl Zeiss Meditec AG, Oberkochen / Frank Seitzinger, MBA; Carl Zeiss Meditec AG, Oberkochen) hat ein neuartiges System geschaffen, das die Bereiche Robotik, moderne Assistenzsysteme und Visualisierung miteinander vereint. Das Visualisierungssystem unterstützt bei chirurgischen Eingriffen, indem es das Operationsfeld vollständig visualisiert und wichtige Informationen für die Entscheidungsfindung während der Operation liefert.

"Spritzbare Fassadendämmung mit Glass-Bubbles - nachhaltige, energieeffiziente Isolation von Gebäuden"

Das Team (Dipl.-Ing. Friedbert Scharfe; Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co., Kasendorf / Prof. Dr.-Ing. Thorsten Gerdes; Universität Bayreuth, Keylab Glastechnologie, Bayreuth / Dr. rer. nat. Klaus Hintzer; Dyneon GmbH, Burgkirchen) hat mit zehn bis 200 Mikrometer kleinen Glashohlkugeln ein neuartiges Dämmsystem für den Gebäudebau entwickelt. Die mineralische Spritzdämmung hat eine besonders hohe Dämmwirkung und Festigkeit und wird nachhaltig produziert. Dadurch ist sie im doppelten Sinne ökologisch nachhaltig.

Der Deutsche Zukunftspreis wird seit 1997 verliehen. Von Beginn an ist das ZDF als Medienpartner dabei. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Verti Music Hall in Berlin - aufgrund der Coronabeschränkungen findet die Verleihung ohne Publikum statt.

