ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 10. Dezember 2020

MainzMainz (ots)

Bitte aktualisierten Pressetext beachten!

Donnerstag, 10. Dezember 2020, 20.15 Uhr

Die Bergretter

Leuchtfeuer

Ein Schlittenrennen bei einem Junggesellinnenabschied endet für Nadine mit einem dramatischen Unfall. Ausgerechnet Julia, die Freundin von Nadines Bruder Stefan, wird zur Lebensretterin.

Nadine misstraut Julia zutiefst und ist umso mehr schockiert, als sie erfährt, dass sich ihr jüngerer Bruder mit Julia verlobt hat. Tatsächlich kommt Nadine schon bald hinter Julias Geheimnis und will sie zur Rede stellen. Doch die junge Frau ist verschwunden.

Es ist kurz vor Weihnachten, Markus hat wie jedes Jahr einen Baum besorgt - aus ökologischer Waldwirtschaft, dafür nicht ganz so perfekt gewachsen. Seine Enttäuschung ist groß, als er feststellt, dass Lorenz ihm bereits mit einem prächtigen Baum zuvorgekommen ist. Aber er steht vor weitaus größeren Problemen, als Mia die Unterlagen einer Privatschule in Zürich in die Hände fallen. Jetzt rächt sich, dass Markus sich bislang davor gedrückt hat, mit ihr über Lorenz' Vorschlag eines Schulwechsels zu sprechen. Doch auch jetzt hat er dazu keine rechte Zeit, denn schon wird er zum nächsten Einsatz gerufen.

Bei einem Junggesellinnenabschied liefern sich Julia Herzog und Nadine Kern ein feuchtfröhliches Schlittenrennen, bei dem Nadine verunglückt und in Lebensgefahr gerät. Nur durch Julias beherztes Eingreifen und dem raschen Einschreiten der Bergretter kann Nadine vor einem tödlichen Absturz bewahrt werden. Glück im Unglück auch für Julia, die als neue Freundin von Nadines jüngerem Bruder Stefan von dieser bislang sehr argwöhnisch betrachtet wurde. Auch Stefan ist froh, dass alle noch mal mit dem Schrecken davongekommen sind.

Er fackelt auch nicht lange und macht Julia noch im Krankenhaus einen Heiratsantrag. Julia ist überglücklich, doch irgendetwas scheint sie zu bedrücken. Auch Nadines Wohlwollen ihr gegenüber löst sich schlagartig in Luft auf, als sie von der spontanen Verlobung erfährt. Seit dem tödlichen Unfall ihrer Eltern sieht es Nadine als ihre Aufgabe an, Stefan vor einem möglicherweise großen Fehler zu bewahren. Insbesondere bei Frauen, die auf das Geld der wohlhabenden Unternehmerfamilie aus sind. Sie beschließt, Julia auf den Zahn zu fühlen.

Währenddessen alarmiert Verena Markus. Julias Blutuntersuchung hat eine durch ihre Verletzungen verursachte Blutvergiftung ergeben, aber von der jungen Frau fehlt jede Spur. Denn Julia hat sich heimlich aus dem Krankenhaus geschlichen, weil sie dringend etwas erledigen muss. Sie will eine Sache in Ordnung bringen, die sie schon lange belastet. Mit Tourenski ausgerüstet macht sie sich auf in die Berge, wobei sich ihr Zustand rapide verschlechtert. Neben Markus haben sich auch Nadine und ihr Bruder Stefan auf die Suche nach Julia begeben, denn bei ihren Nachforschungen ist Nadine tatsächlich auf etwas gestoßen: Julia ist bereits verheiratet, und ihr Mann saß bis vor Kurzem wegen Betrugs hinter Gittern.

Der Verdacht liegt also nahe, dass Julia ihren Noch-Mann aufsuchen wollte. Stefan fragt sich nur, warum. Und weshalb diese Geheimniskrämerei? Die Suche nach Julia bringt die Bergretter und vor allem Markus einmal mehr an die Grenzen. Als sich dann noch eine Lawine löst und droht, die Suchenden zu verschütten, können sie sich in letzter Sekunde in eine alte Grenzhütte retten.

Letzte Folge der aktuellen Staffel "Die Bergretter".

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell