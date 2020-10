ZDF

Die Schadensfalle: "WISO"-Doku über Versicherungstricks im ZDF

Fragwürdige Tricks auf dem umsatzstarken Versicherungsmarkt und das wachsende Milliardengeschäft auf dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel nehmen zwei "WISO"-Dokumentationen in den Blick: "Die Schadensfalle - wenn Versicherungen tricksen" heißt es zunächst am Montag, 12. Oktober 2020, 19.25 Uhr im ZDF - in der ZDFmediathek ist der Film ab 18.00 Uhr. Eine Woche später, am Montag, 19. Oktober 2020, 19.25 Uhr, geht es um "Schön, schlank, stark - Das Milliardengeschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln" - ein Geschäft, das auch von massiven Lücken im staatlichen Kontrollsystem profitiert.

Die "WISO"-Dokumentation "Die Schadensfalle" entlarvt, wie Versicherungen bisweilen tricksen, um Ansprüche abzuwehren oder zu mindern. Verbraucherschützer und Brancheninsider erklären, worauf Kunden achten sollten. Ehemalige Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen berichten von Maschen, mit denen Versicherungen tricksen, um möglichst wenig zahlen zu müssen und möglichst hohe Gewinne erzielen zu können. Und sie berichten von Einsparvorgaben zulasten der Versicherten. Zudem schildern Versicherungs-Kunden ihre oft tragischen Fälle, bei denen es auch um Leben und Tod geht.

Mit jährlichen Beitragseinnahmen von rund 202 Milliarden Euro ist der Versicherungsmarkt eine der umsatzstärksten Branchen Deutschlands. Verbraucherschützer beklagen dennoch, dass so mancher Versicherer Kunden im Schadensfall bisweilen hängen lasse: So werde ihrer Erfahrung nach in solchen Fällen verzögert, verschleppt und verweigert. Auch Insider berichten davon, wie manche Unternehmen Versicherte mit ihrem Schaden alleinließen: Wenn Ansprüche geltend gemacht würden, wollten diese Versicherer plötzlich nichts mehr wissen von ihren Werbeversprechen, so die Brancheninsider.

Die "WISO"-Dokumentation will wissen, wie die Versicherungsbranche selbst ihre Schadensregulierungspraxis einschätzt. Und sie zeigt auf, worauf Versicherungsnehmer achten sollten, wie sie sich erfolgreich zur Wehr setzen können - und was der Gesetzgeber tun muss, um die Rechte der Kunden zu stärken. ZDFinfo sendet den Film von Andreas Baum am Mittwoch, 21. Oktober 2020, um 18.00 Uhr.

Am Montag, 19. Oktober 2020, 19.25 Uhr im ZDF, beleuchtet die "WISO"-Dokumentation "Schön, schlank, stark - Das Milliardengeschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln" den undurchsichtigen Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Die Doku geht spezifischen Problemen von verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel-Gruppen nach: mögliche Überdosierungen und fehlende Grenzwerte in Vitaminpräparaten, versteckte Dopingsubstanzen und illegale Inhaltsstoffe in Fitnessnahrung, unklare Wirkweisen und hohe Preise bei Hanfprodukten sowie gefährliche Nebenwirkungen bei Diätprodukten.

"Die Schadensfalle - wenn Versicherungen tricksen" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/ip1/

"WISO" in der ZDFmediathek: https://wiso.zdf.de.

