Donnerstag, 1. Oktober 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Gast: Sinje Irslinger, Schauspielerin 30 Jahre Deutsche Einheit - Wie gespalten sind Ost und West? Tag des Kaffees - Tipps für die perfekte Zubereitung Boomtown Bonn - Was wurde aus der Ex-Hauptstadt? Donnerstag, 1. Oktober 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin S-Bahn-Surfen kann tödlich enden - Lebensgefährlicher Leichtsinn Thüringer Wurstkönigin gibt auf - Übermächtige Billigkonkurrenz Expedition Deutschland: Berlin - Sabines Kneipe am Heiligensee Donnerstag, 1. Oktober 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Blond nachgefragt - Tag der Deutschen Einheit Donnerstag, 1. Oktober 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Die fleißige Elena Uhlig - Schauspielerin und Online-Moderatorin Models abseits der Norm - Erfolgreich auch ohne Idealmaße Donnerstag, 1. Oktober 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Wahl, Wut, Verschwörung - Was, wenn Trump bliebe? Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantik-Brücke, SPD Marina Weisband, Publizistin und Grünen-Parteimitglied Angelika Kausche, Demokratische US-Abgeordnete Georgia Peter Rough, Mitglied Republikaner, Politikberater Jana Puglierin, Politikwissenschaftlerin, ECFR Claus Kleber, ZDF-Moderator und US-Wahlbeobachter Eine gespaltene Nation sucht einen neuen Präsidenten. Trump gegen Biden - die Gegensätze könnten nicht größer sein. Auch der Hass nicht. Und so wurde das erste TV-Duell der beiden zur Schlammschlacht. Kann dieser Wahlkampf in einem regelrechten Bürgerkrieg münden? Würde Trump eine Niederlage kampflos akzeptieren? Und sollte er gewinnen, wird er die US-Demokratie in den kommenden vier Jahren vollends ruinieren? Mit allen Folgen für Deutschland, Europa und die Welt?

