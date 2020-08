ZDF

Ein klimaneutrales Europa bis 2050? - "Leschs Kosmos" im ZDF

Klimaneutral in 30 Jahren: Die Strategien, mit denen das die Europäische Union schaffen will, beleuchtet Harald Lesch in "Leschs Kosmos: Klimaneutrales Europa - aber wie?" am Dienstag, 18. August 2020, um 22.45 Uhr im ZDF.. Denn: Allein den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren, wird nicht ausreichen.

Die Ergebnisse aus Berechnungen und Prognosen sind alarmierend: Wenn in den kommenden zehn Jahren so viel CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre emittiert werden wie bisher, könnte das Klima bald noch mehr verrücktspielen. Dann drohen noch häufiger Dürren und Überschwemmungen. Forscherteams suchen deshalb nach Methoden, das CO2 vor dem Einbringen in die Atmosphäre abzufangen oder es dort abzusaugen und dauerhaft zu speichern. Die Anhebung des Wasserstandes einst trockengelegter Moore könnte einen erheblichen Beitrag zur Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen in Deutschland sowie in der Europäischen Union leisten. Welches Speicherpotential die Aufforstung von Wäldern auf geeigneten Flächen haben könnte, ist Gegenstand aktueller Forschungsprojekte. Professor Harald Lesch stellt die unterschiedlichen Ansätze für ein klimaneutrales Europa auf den Prüfstand und zeigt, vor welchen Herausforderungen die Menschheit steht.

