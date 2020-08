ZDF

"ZDF SPORTextra" mit Leichtathletik, Kanu und Bogenschießen

Mainz (ots)

Mit Zusammenfassungen von der Kanu-DM in Duisburg und dem Deutschland-Cup der Bogenschützen in Wiesbaden startet "ZDF SPORTextra" am Sonntag, 9. August 2020, 16.30 Uhr, seine zweieinhalbstündige Berichterstattung. Ab 17.10 Uhr rückt der zweite Tag der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig in den Fokus. Moderator Norbert König begrüßt die ZDF-Zuschauer zu diesem Höhepunkt im diesjährigen Wettkampfsommer, bei dem Deutschlands beste Leichtathleten coronabedingt erstmals ohne Publikum im Stadion um die Titel laufen, springen und werfen.

Als Live-Reporter kommentieren Peter Leissl und Marc Windgassen die finalen Entscheidungen am Sonntag, unter anderem mit den 200- und 800-Meter-Endläufen der Männer und der Frauen, dem Speerwurf der Männer, unter anderem mit Johannes Vetter, Weltmeister von 2017, und Titelverteidiger Andreas Hofmann, sowie dem Weitsprung der Frauen mit Weltmeisterin Malaika Mihambo.

Auch im Livestream auf ZDFsport.de ist die "ZDF SPORTextra"-Sendung mit der Leichtathletik-DM, der Kanu-DM und dem Deutschland-Cup im Bogenschießen zu verfolgen. Von der Kanu-DM in Duisburg berichtet ZDF-Reporter Andreas Kürten, vom Bogenschießen-Cup in Wiesbaden Reporter Alexander von der Groeben.

