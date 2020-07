ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 31. Juli 2020

Mainz (ots)

Freitag, 31. Juli 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Heißester Tag des Jahre - Tipps für Schlafen auf dem Balkon Corona aktuell - Dr. Christoph Specht live im Studio Mangold-Spaghetti - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent im Studio London Freitag, 31. Juli 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag XXL-Maislabyrinth: Münster-Nienberge - Vier Hektar Entdeckung pur Expedition: "Wir bleiben hier" (5) - Rheinauen bei Rheinmünster Küchenträume - Pasquales selbst gemachte Pasta Freitag, 31. Juli 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auszeit: Chiemsee (2) - Mit Linda Bachem Freitag, 31. Juli 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Poolspaß der Promis - Stars kühlen sich ab Promi-Trend Wohnmobil - Stars machen Urlaub auf Rädern Freitag, 31. Juli 2020, 23.15 Uhr aspekte - on tour Sommer in der Stadt Sommer, Sonne und die Seuche - Eine Weltreise in Zeiten der Pandemie New Yorks Kulturszene - Hoffnung auf einen Neuanfang Kulturkampf in Rio - Die Seuche trifft vor allem die Armen Londons Künstler nach der Isolation - Impulse für eine andere Gesellschaft? Moskaus neue Machtstrukturen - Unterdrückung im Namen des Virus Gast: Teresa Koloma Beck, Soziologin - Über die Folgen der Corona-Krise Musik: Emmanuel Tjeknavorian, Geiger - "Der Kranich"

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell