Samstag, 18. Juli 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich So verreise ich! Auch ohne Corona-Krise: Menschen mit Behinderung müssen im Urlaub oft mit Einschränkungen leben. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Urlaub zur Pleite wird. Kreativität ist gefragt! Wenn das Ausflugsziel nicht erreichbar ist, muss man sich was einfallen lassen. Menschen mit Behinderung erzählen in dieser Ausgabe von "Menschen - das Magazin", wie der Urlaub trotzdem zum unvergesslichen Erlebnis werden kann. Ob unerreichbare Bahnsteige, nicht nutzbare Verkehrsverbindungen oder unüberwindbare Barrieren am Urlaubsort. Menschen mit Behinderung müssen sich in ihrem Urlaub immer auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und sie müssen einfallsreich sein, wenn die schönsten Wochen des Jahres auch tatsächlich so unvergesslich werden sollen, wie sie geplant wurden. Samstag, 18. Juli 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Feiern trotz Corona - Innenstädte werden Partyzone Alles gut in Gütersloh? - Vier Wochen nach dem Tönnies-GAU Arm durch Corona - Hunderttausende in Existenznot Hammer der Woche - Sanierungsfall Mannheimer Kunsthalle Sonntag, 19. Juli 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Kleine Juwelen - Urlaub in Deutschland in Zeiten von Corona Spessart statt Spanien: Zwei von drei Deutschen werden coronabedingt den Sommer 2020 in Deutschland verbringen und nicht im Ausland. Wie kann man diese Zeit gut und schön nutzen? "sonntags" geht auf Schatzsuche mitten in Deutschland und entdeckt kleine Juwelen, die entspannen und glücklich machen. Und die es locker mit der Schönheit eines Karibikstrandes aufnehmen können. Man muss sich nur auf Neues einlassen. Sonntag, 19. Juli 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Im Rekorde-"Fernsehgarten" heißt es staunen, mitfiebern und Daumen drücken. In waghalsigen Aktionen und ausgefallenen Wettbewerben stellen bei Kiwi Kandidaten ihre Talente unter Beweis. Gäste: Patrick Lindner, Vanessa Mai, Julia Beautx, Versengold, Christin Stark, Fargo, Ottawan, Alex Zind feat. Tallane, Alle Achtung, Alexa Feser und Brenner Sonntag, 19. Juli 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Ein Jahr vor den Olympischen Spielen - Aktuelle Reportage Olympische Spiele 1964 in Tokio - Rückblick Formel 1: Großer Preis von Ungarn - Zusammenfassung

