ZDFneo-Programmänderung

Woche 30/20 Donnerstag, 23.07. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 23.25 neoriginal Inside Sløborn Deutschland 2020 23.35 The Glass House (The Glass House) 1.10 Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben (Flatliners) 3.00 neoriginal Bad Banks Die Kündigung (vom 23.8.2018) 3.50 neoriginal Bad Banks Folge dem Schrott (vom 23.8.2018) 4.40 neoriginal Bad Banks Der Mann aus London (vom 30.8.2018) 5.30 neoriginal - 6.20 Bad Banks Alte Schulden (vom 30.8.2018) (Die "Filmgorillas" entfällt). Freitag, 24.07. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 6.20 neoriginal Bad Banks Die härteste Währung (vom 6.9.2018) 7.10 neoriginal Bad Banks Die Höhle des Löwen (vom 6.9.2018) 8.05 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 27.7.2011) ....................................... ....................................... 23.40 neoriginal Inside Sløborn (vom 23.7.2020) Deutschland 2020 23.50 The Last Wave Fünf Stunden (vom 26.6.2020) 0.35 The Last Wave Mysteriöse Veränderungen (vom 26.6.2020) 1.30 The Last Wave Aufstand (vom 26.6.2020) 2.20 The Last Wave Explosion (vom 26.6.2020) 3.10 The Last Wave Bumerang (vom 26.6.2020) 4.00 The Last Wave Botschafter (vom 26.6.2020) 4.55 Death in Paradise Sankta Ursula (vom 21.7.2017) 5.45 Death in Paradise -6.40 Späte Rache (vom 21.7.2017) (Die "Filmgorillas" entfällt) Woche 31/20 Samstag, 25.07. Bitte Programmänderung beachten: 6.40 Agatha Raisin Der tote Gutsherr Teil 1 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) 7.25 Agatha Raisin Der tote Gutsherr Teil 2 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) 8.15 Terra Xpress Geheimnisse vor Mallorca und Auswandern ins Glück (ZDF 22.9.2019) Deutschland 2019 ("Terra X - Faszination Erde: Südafrika..." entfällt; ab 8.45 Uhr Programm wie ausgedruckt).

