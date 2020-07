ZDF

ZDF baut Nachhaltigkeit weiter aus

Intendant Bellut: Unser Ziel heißt Klimaneutralität

Das ZDF baut sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit weiter aus. "Die Verantwortung für Klima und Umwelt ist Teil des Selbstverständnisses und der Glaubwürdigkeit des ZDF. Unser langfristiges Ziel heißt Klimaneutralität", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. Dabei werden die Nachhaltigkeitsmaßnahmen stets mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit umgesetzt.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz stellt in seiner "Beratenden Äußerung zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des ZDF, insbesondere unter Aspekten der Nachhaltigkeit" fest, dass der Sender bereits seit vielen Jahren seine gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeitsaufgabe wahrnimmt. Das ZDF will seiner gesellschaftlichen Vorbildfunktion gerecht werden und setzt sein Engagement in den kommenden Jahren aktiv fort. Dazu hat das Unternehmen erneut eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2019 abgegeben. In 20 Punkten wird darin detailliert dokumentiert, wie das ZDF seiner unternehmerischen Verantwortung und seinem Programmauftrag gerecht wird.

Das ZDF hat sich in seiner Entsprechenserklärung konkrete Nachhaltigkeitsziele gesetzt. So sollen der Anteil nachhaltiger Produktionen erhöht und das Beschaffungswesen des ZDF nachhaltiger werden. Daneben stehen auch die Themen Vielfalt, Barrierefreiheit und Inklusion sowohl im Unternehmen als auch im Programm im Fokus. Über die vielfältigen Maßnahmen informiert der Sender fortlaufend unter https://nachhaltigkeit.zdf.de.

Das Thema Nachhaltigkeit steht seit vielen Jahren auf der Agenda des ZDF und ist seit 2019 auch systemisch im Haus verankert: Mit der Stelle der "Nachhaltigkeitskoordination", die unmittelbar beim Intendanten angebunden ist, sowie seit 2010 mit einem direktionsübergreifenden Nachhaltigkeitsteam. Als Mitglied des Arbeitskreises "Green Shooting" engagiert sich das ZDF für die nachhaltige Produktion im Film- und Fernsehbereich und unterstützt das Pilotprogramm "Zertifikat Nachhaltiger Dreh" des Bundesministeriums für Kultur und Medien.

