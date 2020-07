ZDF

1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 04: Relegationsspiele live im ZDF

Bleibt Nürnberg in der 2. Bundesliga, oder können die Ingolstädter den Aufstieg aus der dritten Liga schaffen?

Das ZDF überträgt die beiden Relegationsspiele zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt 04 am Dienstag, 7. Juli, und am Samstag, 11. Juli 2020, jeweils live ab 18.00 Uhr. Reporter des Hinspiels im Nürnberger Max-Morlock-Stadion ist Martin Schneider. Für Moderation und Analyse steht Katrin Müller-Hohenstein bereit. Das Rückspiel im Audi-Sportpark von Ingolstadt am Samstag, 11. Juli, kommentiert Claudia Neumann. Jochen Breyer moderiert.

In diesem bayerischen Duell trifft Franken auf Oberbayern. Für den renommierten Club aus Nürnberg, der in seiner langen Geschichte schon viele Berg- und Talfahrten erlebt hat, gilt es, den Absturz in die Drittklassigkeit unbedingt zu verhindern. Die "Schanzer" aus Ingolstadt, die den direkten Aufstieg in die zweite Liga nur knapp verpasst haben, möchten ihr großes Ziel nun über die Relegation erreichen.

