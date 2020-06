ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 25. Juni 2020

Mainz (ots)

Donnerstag, 25. Juni 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Ein Jahr Elektroroller - Wie ist die Lage in der Branche? Das perfekte Sommerfoto - Tipps für die Smartphone-Kamera Ungarische Lángos - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Johannes Oerding, Sänger Donnerstag, 25. Juni 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Schwammspinner-Plage in Halle/Saale - Was kann man tun? Expedition Deutschland: Schwerin - Unterwegs im Wohnwagen Afghanischer Surfmeister - Der Traum vom Wellenreiten Donnerstag, 25. Juni 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Engagierte Models - Engagement abseits des Laufstegs Mit Fabian Busch in Berlin - "Der Sommer nach dem Abitur" im ZDF Donnerstag, 25. Juni 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Feindbild Polizei - Hass, Gewalt und Machtmissbrauch? Wolfgang Bosbach, CDU-Innen- und -Sicherheitspolitiker Cem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen, ehemaliger Parteivorsitzender Idil Baydar alias "Jilet Ayse", Kabarettistin Sebastian Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

