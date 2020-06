ZDF

Vierteilige Miniserie "DEUTSCHER" im ZDF

Was wäre, wenn in Deutschland eine rechtspopulistische Partei an die Macht käme? Die Drama-Serie "DEUTSCHER" erzählt, wie sich massive politische Veränderungen auf den Alltag von zwei gegensätzlich denkenden Familien auswirken. Nach der Ausstrahlung bei ZDFneo im April 2020 zeigt jetzt das ZDF die vierteilige Miniserie "DEUTSCHER" am 19. und 26. Juni 2020, jeweils freitags ab 22.30 Uhr, in Doppelfolgen. In der ZDFmediathek (https://zdf.de/serien/deutscher) ist die neoriginal-Serie noch bis zum 25. April 2022 abrufbar. "DEUTSCHER" entstand in der ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel. Das Drehbuch zur Serie stammt von Stefan Rogall. Unter der Regie von Simon Ostermann und Sophie Linnenbaum, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch an der Filmuniversität Babelsberg studierten, spielen Milena Dreißig, Thorsten Merten, Meike Droste, Felix Knopp und andere.

Eva (Meike Droste), Christoph (Felix Knopp) und David Schneider (Paul Sundheim) wohnen seit Jahren direkt neben Familie Pielcke - zu der Ulrike (Milena Dreißig), Frank (Thorsten Merten) und Sohn Marvin (Johannes Geller) gehören. David und Marvin sind im gleichen Alter, gehen zur selben Schule und sind befreundet. Die Eltern kennen und grüßen sich, pflegen aber nur sporadisch Kontakt. Als in Berlin eine rechtspopulistische Partei mit absoluter Mehrheit gewählt wird und die Regierung übernimmt, ändert sich für beide Familien alles.

