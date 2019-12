Berlin Travel Festival 2020: Jetzt Early Bird-Ticket sichern

Messe Berlin GmbH

Partnerveranstaltung der ITB Berlin startet Ticketverkauf - Exklusive Pressekonferenz am 6. März 2020 für Medienvertreter - Berlin Travel Festival Convention mit Shop Shift und Travel Massive Forum für Reiseprofis und Fachbesucher - Neu: Berlin Travel Festival Start-up Award

Save the date: Medienvertreter können sich ab sofort zur Pressekonferenz am Freitag, 6. März 2020 in der Arena Berlin anmelden, um sich aus erster Hand über das dreitägige Berlin Travel Festival sowie die Berlin Travel Festival Convention, bestehend aus Shop Shift und Travel Massive Forum, zu informieren.

Die offizielle Partnerveranstaltung der ITB Berlin, 4. bis 8. März, findet zum dritten Mal in Folge vom 6. bis 8. März 2020 statt. Gemäß dem Motto "Where is Paradise" richtet sich das Festival an Abenteuerlustige, die Reisen aus neuen Perspektiven betrachten und sich inspirieren lassen möchten. Tickets sind ab sofort über die Website erhältlich. Rechtzeitig buchen lohnt sich: Bis 31.12.2019 gelten Early Bird-Preise.

Im Rahmen der exklusiven Press Preview am 6. März 2020, stellt Bernd Neff, Mitbegründer und Geschäftsführer des Berlin Travel Festivals, das Konzept und die Highlights des diesjährigen Events vor, bei dem rund 200 internationale Aussteller und 150 Speaker sowie zahlreiche Masterclasses und Screenings erwartet werden. "Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Besuchern drei großartige Festivaltage zu verbringen. Mit dem Berlin Travel Festival Start-up Award zeichnen wir zudem erstmals besonders kreative neue Konzepte oder Geschäftsmodelle aus", so Bernd Neff. Im Anschluss an die Pressekonferenz finden Rundgänge über die Ausstellungsfläche und die Campus Area statt.

Berlin Travel Festival Convention: Shop Shift und Travel Massive Forum

Direkt nach der Pressekonferenz öffnet das Berlin Travel Festival 2020 seine Türen für alle Besucher. Zeitgleich beginnt die eintägige Convention für Brancheninsider und -innovatoren. Die Konferenz setzt sich aus zwei Modulen zusammen, die in Kooperation mit ausgewählten Partnern ausgerichtet werden. Shop Shift befasst sich mit disruptiven und transformativen Retail-Konzepten und der Frage "Wie verkauft man eigentlich Vorfreude?" Shop Shift wird von der Agentur Dan Pearlman, dem Experten für ganzheitliche Markenerlebnisse, organisiert.

Das Travel Massive Forum, durchgeführt von der weltweit größten Community für Reiseprofis, widmet sich der Zukunft des Reisens. Dabei geben neue Ideen und zukunftsweisende Lösungsansätze aus der Community eine umfassende Betrachtung der Reisebranche. Zudem finden die Teilnehmer hinreichend Gelegenheit zum Austausch und Voneinander-Lernen. Mehr zum Programm auf www.berlintravelfestival.com/convention.

Premiere: Berlin Travel Festival Start-up Award

In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Berlin Travel Festival Start-up Award in Kooperation mit dem Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR), der Crowdfundingplattform Startnext und dem Wirtschaftsmagazin "Business Punk" verliehen. Bewerben können sich rund 30 Start-ups, die ihre Innovationen auf dem Festival ausstellen. Die Bekanntgabe des Gewinners findet am Sonntag, 8. März 2020 auf der Nest Stage statt. Als Preis winken individuelle Medien- und Beratungsleistungen sowie ein kostenloser Stand auf dem Berlin Travel Festival 2021. Zusätzlich zu dem Jury Award wird ein Publikumspreis vergeben, über den die Besucher während der drei Festivaltage abstimmen.

Mehr Infos zum Berlin Travel Festival unter: www.berlintravelfestival.com.

Presse-Akkreditierung für das Berlin Travel Festival

Akkreditierungen für die Press Preview am Freitag, den 6. März 2020 ab 9.30 Uhr sowie für das dreitägige Festival sind jederzeit über die Online-Presseakkreditierung möglich. Alle Informationen zum Akkreditierungsprozess sind in den Akkreditierungsrichtlinien nachzulesen. Im Anschluss an die Pressekonferenz wird ein Shuttle-Service zur ITB Berlin angeboten.

Veranstaltungsort Arena, Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin

Termine & Öffnungszeiten 6. März 2020: 12-19 Uhr 7. und 8. März 2020: 10-19 Uhr

Tickets & Preise

Bis zum 31.12.2019 gelten Early Bird-Preise (ausgenommen Sneak Peek Ticket). Anschließend gelten folgende Tarife:

Sneak Peek 5 EUR (ausschließlich erhältlich für den 6. März 2020, 12-19 Uhr; eine Begleitperson gratis) Tagesticket 15 EUR (gültig Samstag oder Sonntag) Wochenendticket 25 EUR (gültig Samstag und Sonntag) Familienticket 25 EUR (gültig Samstag oder Sonntag) Gruppenticket 50 EUR (gültig Samstag oder Sonntag, max. 5 Personen) Business Convention Ticket 49 EUR ITB Berlin-Fachbesucher 0 EUR (unter Vorlage des ITB-Fachbesucher-Tickets) ITB Berlin-Privatbesucher 2-for-1 (Kinder unter 16 Jahren frei)

Als Partnerveranstaltung der ITB Berlin erhalten ITB Berlin-Besucher*innen Tickets zu Sonderkonditionen:

ITB Berlin-Fachbesucher*innen haben vom 6. bis 8. März freien Eintritt zum Berlin Travel Festival, wenn sie sich auf der Ticketshop Seite registrieren und die Anmeldebestätigung zusammen mit dem gültigen ITB Berlin-Fachbesucher-Ticket mitbringen.

Inhaber eines Berlin Travel Festival-Tagestickets und eines ITB Berlin-Privatbesucher-Tickets erhalten für eine zweite Person kostenlosen Zugang zur ITB Berlin. Bei der ITB Berlin muss lediglich das Berlin Travel Festival-Ticket vorgezeigt werden.

Über das Berlin Travel Festival

Das Berlin Travel Festival ist ein weltweit einzigartiges Format, das sich mit neuen Perspektiven des Reisens beschäftigt. Auf dem dreitägigen Event wird vorgestellt, was Reisen in der heutigen Zeit bedeutet - von der Art und Weise, wie Reisen geplant werden, bis hin zu der Art und Weise, wie Momente festgehalten und geteilt werden.

Als Vertreter einer neuen Generation Reisender legt das Berlin Travel Festival Wert auf innovative, nachhaltige Konzepte und setzt sich für eine bessere gemeinsame Zukunft ein. Ökologische und soziale Verantwortung sind zentraler Bestandteil der Festivalphilosophie.

Das Festival verkörpert das neue Bewusstsein im Reise- und Tourismusbereich und sieht es als seine Aufgabe, sich mit Experten, Marken und Reisenden auszutauschen und zu diskutieren.

Das Berlin Travel Festival wird von der I LOVE TRAVEL GmbH in Zusammenarbeit mit der ITB Berlin vom 6. bis 8. März 2020 in der Arena Berlin organisiert.

