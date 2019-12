Pro Campus-Presse

15. Pro Campuspresse-Award gestartet 32 Zeitungen und Zeitschriften haben sich für den Wettbewerb um das beste Studierenden-Medium 2019 qualifiziert.

Remagen (ots)

In der ersten Runde gehen die Redaktionen

Akduell, Universität Duisburg-Essen

Akrützel, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Der Albrecht, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Appendix, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

breitseite, Hochschule Neu-Ulm

Die kleine Weltbühne, Carl von Ossietzky Uni Oldenburg

FURIOS Campusmagazin Freie Universität Berlin

heuler, Universität Rostock

HPImgzn, Hasso-Plattner-Institut / Universität Potsdam

Karlsruher Transfer (KT*), Karlsruher Institut für Technologie

Kupferblau, Universität Tübingen

Lautschrift, Universität Regensburg

Luhze - Leipzigs unabhängige Hochschulzeitung, alle Leipziger Hoschschulen

Mediazine, Universität Siegen

Moritz.magazin / moritz.medien, Universität Greifswald

Nerv - Magazin für studentisches Sein, Stiftungs Universität Hildesheim

OTTFRIED. Die Bamberger Studierendenzeitschrift, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Philou. e.V., RWTH Aachen

der "Philtrat", Ludwig-Maximilians-Universität

Politik und Gesellschaft (PuG), Bucerius Law School (Hamburg)

Publizissimus, JGV Mainz

RECTUM Veterinärmedizinische Universität Wien

Rephlex, Pädagogische Hochschule Zürich

ruprecht, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

SOZusagen, Universität Bielefeld

think, Technische Hochschule Ingolstadt

UNI:PRESS, Universität Salzburg

UnAufgefordert (UnAuf) - HU Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin

Zeile 9. Campusmagazin Flensburg, Uni Flensburg

Die Zeitlos - das Studierendenmagazin, Universität Insbruck

Zürcher Studierendenzeitung, Universität und ETH Zürich

Zur Quelle Magazin, POTSDAM universitätsübergreifend

an den Start, um in die Shortlist aufgenommen zu werden. Die Jury tagt am 6. März in Hamburg, um die besten Print-Medien von Studierenden zu küren. Als Preise für die siegreichen Redaktionen winken insgesamt bis zu 5.000,-EUR.

