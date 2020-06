ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 28. Juni 2020, 09.03 Uhr sonntags Wie bleibe ich stark? Krisen zu durchleben, verlangt den Menschen viel ab. Während der eine sich schnell entmutigen lässt, geht der andere mit neuer Zuversicht daraus hervor - und entwickelt Resilienz. Psychologen meinen damit Widerstandsfähigkeit oder seelische Robustheit. Dabei zeigt sich eben: Manche Menschen sind resilienter als andere. Heißt das, wir haben es in uns drin, in den Genen? Oder kann man sich das sogar antrainieren, Krisen besser zu überstehen? "sonntags" sucht Antworten und zeigt anhand von Beispielen, welche Faktoren uns stärken. Die Familie, die Natur, auch Sport oder Spiritualität können dabei positiv wirksam sein. Gerade in der Corona-Krise geht es aber auch um die Frage, wo die Grenzen liegen und wieso es wichtig ist, auch schwach sein zu dürfen. Der Mensch ist ja nicht unerschöpflich resilient.

