ZDF

Daniel Hope und Gäste: ZDFkultur und ARTE zeigen "Hope@Home - on tour!"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Das musikalische Wohnzimmer des Stargeigers Daniel Hope wird mobil. Mit einer neuen Serie von Gesprächskonzerten meldet sich Daniel Hope ab Freitag, 15. Mai 2020, bei seiner ständig wachsenden Online-Gemeinde zurück. Zu sehen ist "Hope@Home - on tour!" wöchentlich von Freitag bis Sonntag ab 18.00 Uhr live auf ARTE Concert https://arte.tv sowie dort und unter https://zdfkultur.de als Video-on-Demand.

Daniel Hope verlässt sein Wohnzimmer und trifft sich unter Beachtung der Coronaregeln an ganz verschiedenen Orten mit ganz verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern - gelegentlich ist auch ein kleines Publikum dabei. Den Anfang macht er im traditionsreichen Berliner Tanzlokal "Clärchens Ballhaus". Dort trifft Hope auf Schauspielerin Katharina Thalbach und den Pianisten Christoph Israel. In den nächsten Wochen und Monaten reist Hope weiter - zu Orten, denen der britisch-deutsche Violinist auf unterschiedliche Weise verbunden ist und die für Begegnung und Vielfalt stehen. An manchen von ihnen war noch nie ein klassisches Konzert zu erleben.

Daniel Hope trat in diesem Jahr sein Amt als Präsident des Beethoven-Hauses Bonn an. In dieser Funktion sei es seine Aufgabe, so Hope, die Musik des großen Komponisten "in lebendiger Erinnerung zu halten und rund um den Globus erlebbar zu machen. Beethoven steht für unabhängige und eigenwillige Kunst. Er selbst war das ideale 'role model', gegen alle Widerstände für die Kunst einzustehen. Viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler finden sich in Zeiten der Pandemie in einer vergleichbaren Situation, und es ist gerade deshalb möglicherweise genau der richtige Augenblick, auch über den Konzertbetrieb nachzudenken, darüber, wie wir uns präsentieren, wie wir unsere Musik mit anderen teilen." Beethoven, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird, ist Pate von Hopes musikalischem Aufbruch. Seine Musik wird im Rahmen von "Hope@Home - on tour!" immer wieder zu hören sein. Musikalische Vielfalt bleibt dennoch wesentliches Merkmal des Formats. "Unser Ziel ist es, auf dieser Reise Musik und Hoffnung zu teilen", erklärt Daniel Hope. Es werde Begegnungen mit Menschen geben in einer Zeit, in der sich viele nach Begegnung sehnten.

Die neue Staffel "Hope@Home - on tour!" entsteht als Auftragsproduktion von ZDF/ARTE in Zusammenarbeit mit ZDFkultur, dem Beethoven-Haus Bonn und weiteren Partnern, die sich im Laufe der noch weitgehend offenen Route dieser musikalischen Reise hinzugesellen werden.

"Hope@Home - on tour!" ist eines der digitalen Formate, mit denen das ZDF das Verständnis für Kunst und Kultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätig wird. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen wie Literatur, Musik und Kunst.

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkultur

ZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.de

ZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkultur

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell