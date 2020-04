ZDF

ZDF bei New York Festivals erfolgreich

Gleich fünf Auszeichnungen konnte das ZDF bei den New York Festivals am Dienstag, 21. April 2020, verbuchen: Jeweils mit einer Gold World Medal wurden die Bauhaus-Serie "Die Neue Zeit" (ZDF/ARTE), der Dokumentarfilm "Brüder Kühn - Zwei Musiker spielen sich frei" (ZDF/3sat) und die Dokumentation "UNANTASTBAR - Der Kampf für Menschenrechte" (ZDF/ARTE) geehrt. Ebenfalls eine Gold World Medal erhielt der Dokumentarfilm "Der letzte Atemzug - Gefangen am Meeresgrund" (ZDF/ARTE). Der erste Teil des Doku-Zweiteilers "Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen" gewann eine Silver World Medal.

In der Kategorie "Drama" wurde "Die Neue Zeit" mit einer Gold World Medal ausgezeichnet. Die Bauhaus-Serie schildert in sechs Folgen den Kampf um Anerkennung, Freiheit und Emanzipation von der Gründung des Bauhaus 1919 in Weimar bis zum erzwungenen Umzug 1925 nach Dessau. Regisseur Lars Kraume inszenierte das Historiendrama mit Anna Maria Mühe in der Rolle der Künstlerin Dörte Helm und August Diehl in der Rolle des Bauhaus-Gründers Walter Gropius. Das Drehbuch stammt von Lars Kraume, Judith Angerbauer und Lena Kiessler. Ausgestrahlt wurde "Die Neue Zeit" im ZDF erstmals im September 2019. Die Redaktion lag bei Elke Müller (ZDF), Andreas Schreitmüller (ARTE) und Olaf Grunert (ZDF/ARTE).

Der ZDF/3sat-Dokumentarfilm "Brüder Kühn - Zwei Musiker spielen sich frei" von Stephan Lamby, der die außergewöhnliche Lebensgeschichte der beiden Jazzmusiker Joachim und Rolf Kühn erzählt, wurde in der Kategorie "Musik" mit der Gold World Medal ausgezeichnet. 3sat zeigte "Brüder Kühn" am 21. September 2019 als Erstausstrahlung. Verantwortlicher ZDF-Redakteur war Jan Bäumer. Die Gold World Medal in der Kategorie "Current Affairs" erhielt die "ZDFzeit"-Dokumentation "UNANTASTBAR - Der Kampf für Menschenrechte", die im ZDF erstmals am 4. Dezember 2018 anlässlich des 70. Jahrestages der UN-Menschenrechtserklärung gezeigt wurde. Der Film von Angela Andersen und Claus Kleber bietet eine globale Bestandsaufnahme, die zeigt, wie es um die Grundwerte der menschlichen Zivilisation bestellt ist. Die Redaktion lag bei Michael Gries (ZDF) und Marita Hübinger (ZDF/ARTE).

"Der letzte Atemzug - Gefangen am Meeresgrund" wurde mit der Gold World Medal in der Kategorie "Docudrama" geehrt. Der Dokumentarfilm von Richard da Costa und Alex Parkinson erzählt die wahre Geschichte eines unmöglichen Kampfes ums Überleben: Berufstaucher Chris Lemons steckt in mehr als 100 Meter Tiefe auf dem Boden der Nordsee fest, mit Sauerstoff für gerade mal fünf Minuten - und Rettung kann er frühestens in 30 Minuten erwarten. Verantwortlich für die Redaktion zeichnete Martin Pieper (ZDF/ARTE). Ausgestrahlt wurde "Der letzte Atemzug - Gefangen am Meeresgrund" auf ARTE am 11. September 2019.

Der ZDF-Doku-Zweiteiler "Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen" konnte mit dem ersten Teil "Von China nach Pakistan" in der Kategorie "International Affairs" mit einer Silver World Medal punkten. Für die Dokus, die im ZDF erstmals am 2. und 3. Januar 2019 zu sehen waren, reisten die ZDF-Asien-Korrespondenten Normen Odenthal und Thomas Reichart auf dem See- und dem Landweg entlang der "neuen Seidenstraße", die 65 Länder umfasst. Die Redaktion im ZDF hatten Hilde Buder-Monath und Markus Wenniges.

