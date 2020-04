ZDF

ZDFheute: Interaktives 3D-Modell zum Großbrand von Notre-Dame

Ein Jahr nach dem Großbrand von Notre-Dame zeigt ZDFheute ein interaktives 3D-Modell der Pariser Kathedrale. Die Grafik rekonstruiert den Ablauf der Katastrophe, die im April 2019 die ganze Welt bewegte. Nutzerinnen und Nutzer können durch das Modell navigieren und über Hotspots ergänzende Informationen abrufen; zusätzlich lässt sich die 3D-Kathedrale jederzeit frei drehen und vergrößern. Das Modell ist über die ZDFheute-App und auf ZDFheute.de abrufbar.

ZDFheute-Redaktionsleiter Frederic Huwendiek: "Erstmals können wir eine 3D-Erklärgrafik, die bisher nur im TV eingesetzt wurde, auch online und interaktiv zeigen. Damit kombinieren wir die visuelle Kraft des Fernsehens mit den besonderen digitalen Möglichkeiten - einer der Grundgedanken hinter der Neuaufstellung unseres Online-Nachrichtenangebots."

Das Modell der Notre-Dame wurde im "heute-journal" am Dienstag, 14. April 2020, auch linear in einem sogenannten Erklär-Raum von Moderatorin Marietta Slomka präsentiert. Das interaktive 3D-Online-Angebot entwickelten Grafik-Redakteure der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles und das 3D-Grafik-Team der ZDF-Produktionsdirektion gemeinsam mit ZDFheute. Es stellt einen weiteren Schritt in der Entwicklung der 3D-Modelle dar, die das ZDF seit 2009 in seinen Hauptnachrichtensendungen aus dem virtuellen Studio und nun auch regelmäßig online nutzt.

ZDFheute, das Online-Nachrichtenangebot des ZDF, wurde am 25. März 2020 neu gestartet - mit neuen Funktionen, neuem Design und neuen Inhalten. Neben Hochkant-Videos und interaktiven Storys können sich Nutzerinnen und Nutzer in der App und auf der Website unter anderem über aktuelle Entwicklungen in Livestreams informieren.

Das 3D-Modell der Notre-Dame: https://3d.zdf.de/babylonNotreDame/#/

"heute journal"-Beitrag vom 14. April 2020: https://kurz.zdf.de/fmq/

Nachrichtengrafik in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/nachrichtengrafik-100.html

