Drehstart für ZDF-Dokuserie "Die WG - Zusammen mit Abstand"

Neuer WG-Kanal auf YouTube: #WGZusammenZuhause

Mainz

Die seit mehr als zehn Jahren erfolgreiche Dokuserie "Die Jungs-/Die Mädchen-WG" wird fortgesetzt. Doch diese WG ist anders - sie ist virtuell.

An verschiedenen Drehorten zwischen Bremen und Frankfurt entsteht derzeit für das ZDF eine neue Staffel mit dem Titel "Die WG - Zusammen mit Abstand", die ab 11. Mai 2020, montags bis donnerstags, 20.10 Uhr, bei KiKA und zdftivi.de zu sehen ist. Die WG-Bewohner bleiben bis zur Ausstrahlung geheim.

Seit Ende März dieses Jahres gibt es auch einen WG-YouTube-Kanal: Auf #WGZusammenZuhause werden dienstags und freitags neue Inhalte mit ehemaligen Bewohnern veröffentlicht, die auch bei zdftivi.de abrufbar sind.

Statt wie bisher fünf WG-Bewohner sind es in diesem Jahr sechs. Drei Mädchen und drei Jungen aus vergangenen WGs ziehen für vier Wochen in eine virtuelle Wohngemeinschaft. Sie werden mit Kameras ausgestattet, damit sie sich selbst filmen können. Die neue Staffel trägt der Corona-Krise Rechnung: Die Jugendlichen wohnen zu Hause, verbringen ihre Zeit aber gemeinsam in Videoschalten. Sie unterhalten sich morgens gemeinsam im Bad, bereiten "gemeinsam" das Frühstück vor und verabreden sich täglich - jeder für sich und doch gemeinsam - zu Aktivitäten, wie einkaufen gehen und Wäsche waschen. Fast wie in einer normalen WG, aber doch "zusammen mit Abstand". Wie erleben sie den Alltag in der Isolation? Welche Alternativen zum Sportverein, Tanzkurs oder anderen Aktivitäten finden sie jetzt? Wie machen sie ihre Schulaufgaben? Was denken sie über diese besondere Zeit?

Auch ihre Aktionen stehen im Zeichen der aktuellen Situation: Senioren und Nachbarn bekommen selbstgebackene Kuchen vor die Tür gestellt, die Jugendlichen betätigen sich als Erntehelfer und bieten Nachbarn ihre Hilfe beim Einkaufen an.

Für den WG-Kanal auf YouTube wird ein größtmöglicher Kreis ehemaliger Bewohner der Jungs- und Mädchen-WGs virtuell zusammengeschaltet, die Zuschauer und Fans der WG werden miteinbezogen. Zusammen mit ihrem Co-Host Chinedu wird Moderatorin Jolina in Ranking-Videos, Best-of-Posts und Challenging-Aufrufen Neues zur nächsten WG verraten und sich über alte WG-Zeiten austauschen. Die WG-Gemeinde hält zusammen, bleibt zu Hause und in Kontakt - auf YouTube unter #WGZusammenZuhause, über zdftivi.de und in der ZDFtivi-App.

Regie führt Tobias Zydra, produziert wird die Doku-Serie von E+U-TV (Produzenten: Georg Bussek, Alexander Freisberg) im Auftrag des ZDF. Die verantwortlichen Redakteurinnen im ZDF sind Michaela Glebe (TV-WG) und Susanne Schönhals (YouTube).

