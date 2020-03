ZDF

Montag, 23. März 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Matze Knop, Comedian und Kochbuch-Autor Welttag der Meteorologie - Corona und Klima - ändert sich was? Leckeres vom Grill - Grillmeister Goms eröffnet die Saison Bremerin hilft Kindern in Nepal - Wie Hilfe zur Selbsthilfe klappt Montag, 23. März 2020, 12.15 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Corona in Deutschland - Wie schütze ich mich und andere? Sonntagseinkauf in Bayern - Muss das sein? Expedition Deutschland: Tambach - Der Wurmverein Montag, 23. März 2020, 17.15 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag 50 Jahre Trimm-dich-Bewegung - Deutschland soll fit werden Montag, 23. März 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb William und Kate in Krisenzeiten - Das Paar als royaler Ruhepol Zu Besuch bei Max Giesinger - Video-Telefonat mit dem Musiker Montag, 23. März 2020, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Weg mit dem Gerümpel! - Was ist wertvoll? Ungenutzt und unbeachtet liegen im Schnitt 200 Gegenstände in deutschen Haushalten, darunter ganz viel Spielzeug, Schmuck und Handtaschen. Schätze im Wert von rund 3000 Euro lagern in Schubladen, Schränken und Kartons. Ob alte Münzsammlung, die Kiste mit Schallplatten oder das alte Porzellanservice - was davon ist wirklich wertvoll und was wertlos? Wer den ungefähren Wert seiner Fundstücke einschätzen will, kann sich einen ersten Überblick im Internet auf verschiedenen Plattformen verschaffen - ganz ohne Kosten. Wie lässt sich der Wert von Entrümplungsgegenständen am besten ermitteln, und welche Plattformen gibt es für welche Gegenstände? Tipps dazu und wie sich wertvolle Gegenstände von billigem Plunder unterscheiden lassen und wo Sie Hilfe vom Profi finden, zeigt Ihnen der WISO-Tipp. Mit WISO-Tipps durch die Corona-Krise Stress in der Familie vermeiden

