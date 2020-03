ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 11. März 2020, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Mirjam Meinhardt (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Gast: Malu Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Weltweite Sorge vor Corona - Virus breitet sich weiter aus moma vor Ort in Koblenz - Angriff auf die Retter Filmtipp - "Die perfekte Kandidatin" im Kino Mittwoch, 11. März 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Annika Ernst, Schauspielerin Medikamentenmangel - Was sind die Ursachen? Essen im Möbelhaus - Wie gesund sind Köttbullar und Co.? Transsexualität - Leben im falschen Körper Mittwoch, 11. März 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Corona in Deutschland - Der "Tatortreiniger" Expedition Deutschland: Troisdorf - Mit dem Zufall unterwegs Jugendliche Gewalttäter - Freiburg für Prävention und Sanktion Mittwoch, 11. März 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Leben unter Palmen - Traumjob: Hotelmanager auf Mauritius Mittwoch, 11. März 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Strafe für Harvey Weinstein - Verkündung in New York Grant und McConaughey im Kino - Zusammen in "The Gentlemen" Mittwoch, 11. März 2020, 22.20 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Wie Italien Corona bekämpft - Das verschlossene Land Die verlorenen Kinder von Idlib - Reportage aus dem Kriegsgebiet Schicksale am Evros - Die verratene Hoffnung Skiboom am Kaukasus - Das versteckte Paradies

