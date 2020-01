ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag,

Mainz (ots)

Freitag, 24. Januar 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Terrarium einrichten - Was gilt es zu beachten? Polyneuropathie - Vor allem Diabetiker sind betroffen Reisetipp Plovdiv - Ein Geheimtipp in Bulgarien Gast: Jeanette Hain, Schauspielerin Freitag, 24. Januar 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Nach Schüssen auf SPD-Bürgerbüro - Wie geht es Karamba Diaby in Halle? Expedition Deutschland: Heusweiler - Engagement für Mensch und Tier Truckerin Vivien - Immer unterwegs auf der Straße Freitag, 24. Januar 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Auszeit: Thailand - Reisetipps für Bangkok Freitag, 24. Januar 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Marie Nasemann mag Fair Fashion - Model setzt auf Nachhaltigkeit Désirée Nosbusch im ZDF - Zweite Staffel "Bad Banks" startet Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 24. Januar 2020, 23.10 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück US-Schriftsteller versus Greta - Jonathan Franzens Klima-Provokation Neue Vorwürfe gegen Roman Polanski - Proteste zum Filmstart von "Intrige" Wenn Künstler auch Täter sind - Kann man Werk und Person trennen? Gäste: Thea Dorn, Stefanie Lohaus - Umgang mit Kunst von Tätern Edward Hoppers Landschaften - Ausstellung in der Fondation Beyeler Gast: Kaiser Quartett, mit "Grossraumdisco"

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell