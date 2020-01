ZDF

Mittwoch, 15. Januar 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Clelia Sarto, Schauspielerin Möbelmesse "imm cologne" - Tipps und Trends fürs Zuhause Abstehende Ohren - Eine neue Methode schafft Abhilfe Bagel mit Rauchmakrele - Ein Rezept von Mario Kotaska Mittwoch, 15. Januar 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Wölfe in Hessen - Schäfer protestieren in Wiesbaden Expedition Deutschland: Bremen - Junge Leute und E-Scooter Der Traum vom Auswandern - Ein Hostel in Vietnam Mittwoch, 15. Januar 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Jules Horn macht Karriere als Model - Deutscher in New York Mittwoch, 15. Januar 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Schlagerstars und die "ZDF-Hitparade" - Jubiläum beim "smago! AWARD" Die Oscar-Favoriten 2020 - Renee Zellweger und Brad Pitt Mode von Anja Gockel - Fashionweek in Berlin Mittwoch, 15. Januar 2020, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Droht ein Aufstand in Iran? - Im Netz der Lügen Der lange Arm der Mullahs - Die Macht der Revolutionsgarden Australiens Tiere in der Feuerhölle - Känguru-Land abgebrannt "außendienst" in Kambodscha - Skaten gegen die Armut

