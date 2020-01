ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 11. Januar 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Mein Recht auf Familie Das Recht auf Familie haben Menschen mit Behinderung häufig nur auf dem Papier. Sie müssen sich rechtfertigen. Behinderten Eltern - wie Lukas Pordzik - wird mit Vorurteilen begegnet. Pordzik ist Vater von Zwillingen. Kurz nach der Geburt trennt sich seine Freundin von ihm, die Kinder bleiben zunächst bei der Mutter und kommen dann in Pflegefamilien unter. Pordzik, der eine Lernbehinderung hat, erstreitet sich das Sorgerecht vor Gericht. Für seine inzwischen vierjährigen Kinder hat Pordzik seinen Job als Koch aufgegeben. Unter der Aufsicht von Sozialpädagogen wird seine Elternschaft begleitet, es wird geschaut, wie gut der Vater mit den Zwillingen klarkommt, ob er ihre Bedürfnisse erkennt und für sie sorgen kann. Ein solches Unterstützungsangebot für behinderte Eltern ist eher die Ausnahme als die Regel, bemängelt Petra Thöne von der Bundesarbeitsgemeinschaft "Begleitete Elternschaft" und fordert: "Wir brauchen vor allen Dingen mehr Angebote. Eine Versorgung ist in Deutschland immer noch nicht flächendeckend gewährleistet, das heißt: Das Recht auf Familie ist dann plötzlich vom Wohnort abhängig." Samstag, 11. Januar 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Deutsch-amerikanische Zwietracht - Immer mehr Distanz zum großen Bruder Tesla-Gigafactory wird konkreter - Planungsunterlagen liegen aus Hamburger Dreikampf - Spitzenkandidaten vor der Wahl "Hammer nachgehakt" - Was aus den alten Fällen wurde Samstag, 11. Januar 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Laura Dahlmeier, ZDF-Expertin Biathlon Handball-Europameisterschaft: Spanien - Deutschland Biathlon-Weltcup in Oberhof: Frauen-Staffel und Männer-Staffel Fußball: Premier League: Tottenham Hotspur - FC Liverpool Sonntag, 12. Januar 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Spaß an Sparsamkeit Schotten und Schwaben gelten als extrem sparsam. Doch Klimawandel und begrenzte Ressourcen führen nun plötzlich dazu, dass Sparsamkeit immer mehr zu einer Überlebensfrage der Menschheit wird. "sonntags" stellt Menschen vor, die arm sind und sparsam leben müssen - und andere, die wohlhabend sind und nun lernen, dass bewusster Verzicht nicht unbedingt bedeutet, "schlechter" zu leben. Die altmodische Tugend "Sparsamkeit" ist plötzlich wieder hochmodern. Verzicht auf (zu viel) Fleisch oder energieeffiziente Wohnungen, sparsame Autos oder die Frage nach dem Sinn von unnötigem Luxus bewegen im 21. Jahrhundert immer mehr Menschen. Viele versuchen, Lebensmittel nicht mehr leichtfertig wegzuwerfen oder neuwertige und defekte Haushaltsgeräte wieder zu reparieren. Selbst Grundschulkinder lernen inzwischen, dass Nachhaltigkeit und Sparsamkeit wichtig sind für das Überleben. Sonntag, 12. Januar 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Story: Aktuelle Reportage Handball: EM-Männer in Trondheim Einstimmung Lettland - Deutschland Biathlon: Weltcup in Oberhof Massenstarts der Damen und Herren Ski alpin: Weltcup in Adelboden Slalom Herren

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell